Operettenkonzert im Barocksaal im Naturkundemuseum in Gera

"Niemand liebt dich so wie ich...!"

musikalischer Streifzug durch die Welt der Operette und WalzerDie Liedauswahl rankt sich um die Themen "Liebe, Träume, Wünsche und das Leben".Mit ihrem glockenhellen, reinen Sopran begeistert Liane Fietzke gemeinsam mit ihrem Mann Norbert, der perfekte Liedbegleiter, am Klavier ihr Publikum. Es sind die großen Gefühle aus der Welt der Operetten, die ihr buntes und reichhaltiges Repertoire enthält. Mit bezaubernd koketter und sympathischer Art scheut sie sich auch nicht den Männern tief in die Augen zu sehen und zu fragen: „Wissen Sie, was Ihre Frau im Frühling träumt?“ oder „Sagen Sie, wie viele süße, rote Lippen haben Sie schon geküsst?“Sie erzählt kleine amüsante Geschichten, die als zauberhafte Überbrückungen dienen. Große Komponisten berühmter Melodien, die zum Mitsummen einladen - wie R. Benatzkys »Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden« aus »Im weißen Rössl«, W. Kollos »Wenn der weiße Flieder wieder blüht…!« oder aus F. Lehars »Die lustige Witwe«, mit Hut und Fächer kokettierend – werden die Konzertbesucher begeistern.Einlass: ab 15.30 UhrAusführende Künstler:Duo con emozioneLiane Fietzke, Sopran/ModerationNorbert Fietzke, Pianowww.con-emozione.dePreis für Karten: € 15,- / € 12,- ermäßigt erhältlich in der Touristinformation Gera, Markt 1a, 07545 GeraVorbestellung unter: 0365 – 8381111und im Museum für Naturkunde Gera, Nikolaiberg 3, 07545 GeraVorbestellung unter: 0365 – 52003Karten auch online zzgl. VVG erhältlich bei Eventim! über: https://www.con-emozione.de/termine.html