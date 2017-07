Partybrot - das Rezept

750 g Dinkelmehl, Typ 6301 TL Salz1 EL Brühe, gekörnt200 ml Wasser, lauwarm250 ml Buttermilch5 EL Öl1 Würfel Frischhefe1 Rolle KräuterbutterArbeitszeit: ca. 30 Min. / Backzeit: ca. 30 Min./ Ruhezeit, gehen des Teiges: ca. 30 Min.Man stellt aus dem Mehl,dem Salz, der Brühe,dem Wasser, der Buttermilch, dem Öl und der Hefe einen Teig her und lässt ihn ca. 30 Minuten gehen. Dann wird der Teig gleichmäßig ausgerollen und die Kräuterbutter auf dem Teig verteilt. Aus diesem schneidet man ca. 1 - 2 cm breite Streifen. Die Streifen wie eine Ziehharmonika falten und in eine gefetteteSpringform stellen.Den Backofen auf 200° C vorheizen und das Brot, ca. 30 Minuten, backen.Dazu passt immer ein frischer Salat und natürlich Grillgut.Probiert es aus ihr werdet begeistert sein.Ich habe es nun mehrmals schon gebacken und das Partybrot kam beim Grillen besser an wie so manches Grillgut vom Rost.Man kann es auch in Muffiförmchen geben und es wird gezupft bis es alle ist.Das Brot eignet sich auch perfekt als Mitbringsel zum Grillen bei guten Freunden, Verwandten und Bekannten.