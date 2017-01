„Passen Glaube und Vernunft zusammen?“

Erfurt : Bildungsstätte St. Martin |

Vortrag von Prof. Dr. Christina Aus der Au, Basel, Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentages 2017 in den ERFURTER VORTRÄGEN



Es ist ein alter Streit: Wissen gehört in den Kopf und Glauben ins Herz. Oder: Was können wir wissen und was müssen wir glauben? Vielleicht dürfen wir - glauben? Der Vortrag versucht, das Verhältnis von Glauben und Wissen neu und aktuell auszuloten.



Die Referentin, Professorin in Basel und Zürich, ist in diesem Jahr Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der auch in Erfurt Station machen wird.