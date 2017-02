Playmobil-Luther-Ausstellung für Kinder

Erfurt : Adventgemeinde |

Am 10.2. und 11.2. 2017 ist in der Adventgemeinde Erfurt- Ringelberg jeweils in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Playmobil-Ausstellung zu bewundern. Kleine und große Playmobil-Fans können hier in der Walter-Gropius-Str.2 die Lebensstationen Luthers anhand 30 aufgebauter Szenen kostenfrei besichtigen. Ein dazugehöriges Quiz lädt zum Rätseln und Suchen ein.