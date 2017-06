Quiz: Märchen oder Mumpitz?

130 Sagen und Märchen aus dem Thüringer Wald und anderen Orten im Freistaat erzählt ­Gundula ­Hubrich-Messow in ihrem Buch. Wir haben uns sechs herausgepickt. Erkennen Sie in unserem Quiz, was sich Sagenhaftes zugetragen haben soll? Nur eine Antwort ist der Sage nach richtig – die anderen sind frei erfunden.

Frauen mit einer Warze.Frauen, deren Augen­brauen über der Nase zusammengewachsen waren.Frauen mit einer schwarzen Katze.Er wurde gesehen, wie er als feuriger Mann mit seinem Kopf unter dem Arm und einer glühenden Hacke auf der Schulter um die versetzten Grenzsteine sprang.Da Knix keine Erben hatte, teilten die bestohlenen Nachbarn sein Land kurzerhand unter sich auf.Bis heute gibt es in Schmalkalden die Redensart „Dreist wie Knix“.Er sollte ihr Kind hüten.Er sollte ihre Haare flechten.Er sollte ihr einen ­Stachel aus dem ­großen Zeh ziehen.Weil die Waltershäuser als gute Angler bekannt sind.Dies geht auf die Mönche und Nonnen zurück, die in der Fastenzeit kein Fleisch essen durften.Weil nach einer schweren Überschwemmung Fische auf den Bäumen gefunden wurden.Da man bekanntlich Feuer mit Feuer bekämpft, hält man sich den Teufel mit drei kräftigen ­Schlucken vom Leibe.Der Teufel hat ihn selbst gebrannt, um den Betrunkenen leichter ihre Seelen ­abzu­schwatzen.Die ersten ­Brenner tranken den Teufel unter den Tisch und mussten somit nicht in die Hölle.Dies ist angeblich ein Portal, durch das Eintritt ins Feenreich gewährt wird.Hier sind zwei verfeindete Ritter für immer zum Schwertkampf verdammt.Dies sind ein Mönch und eine Nonne, die zu Stein verzaubert wurden. Das verbotene Liebespaar kann sich nun bis in alle Ewigkeit küssen.„Sagen und Märchen aus dem Thüringer Wald“, Gundula Hubrich-Messow, Husum-Verlag1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C