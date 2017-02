Rat und Ansprechpartner bei der Thüringen Ausstellung vom 4. bis 12. März

Erfurt : Messe |

Wer baut und saniert, mehr Sicherheit für die eigenen vier Wänden sucht, Interesse für innovative Produkte zum Energiesparen hat, sich über Thüringer Spezialitäten und zeitsparende Haushaltshelfer freut, ist die Thüringen Ausstellung genau richtig. Sie findet vom 4. bis 12. März 2017 in der Erfurter Messe statt.



700 Aussteller informieren und beraten

Thementage viele Möglichkeiten zu sparen

Öffnungszeiten der Thüringen Ausstellung

Die Thüringen Ausstellung ist mit 700 Ausstellern und 28.000 Quadratmetern Thüringens größte Verbrauchermesse. Hier wird vor Ort beraten, die Angebote sind auf kurzem Weg vergleichbar. Schwerpunkte im Baubereich liegen dieses Jahr unter anderem auf den Themen Heizungsum- und -neubau sowie Kleinkläranlagen. Weiterer Schwerpunkt ist die Sonderschau "Sicherheit zu Hause - Smart Home", in dem verständlich und anwendungsorientiert zu erfahren ist, wie man das Eigenheim besser vor Einbrechern sichern kann. Zum Beispiel mit flexiblen Licht- und Bewegungsinstallationen oder der Türsprechanlage, die sich beim Klingeln mit dem Handy verbindet und dort denjenigen vor der Tür zeigt. Dem Energiesparen ist eine Themenwelt gewidmet, genauso wie dem Garten, Haushalt, Gesundheit und Unterhaltung.Unterhaltung, Spiel und Spaß kommen bei der Thüringen Ausstellung tatsächlich nicht zu kurz: Sie startet am 4. und 5. März mit dem Familienwochenende. An dem es unterhaltsame Zusatzangeboten zum Toben für die Kleinen, ausleihbare Tragehilfen und voll ausgestatteten Wickelräumen für die Allerkleinsten gibt.Am 6. März (Montag) ist Seniorentag, an dem es spezielle Angebote für die reifere Generation gibt, einschließlich Modenschau und Vorführungen. Sparen können an dem Tag Personen ab 60 Jahre - nämlich zwei Euro Eintritt. Am Dienstag, 7. März, findet der Konditorentag statt - mit offenen Wettbewerb um den besten Thüringer Blechkuchen und außergewöhnlichen Torten, hergestellt von Konditoren und ab 16 Uhr für einen guten Zweck zu ersteigern. Mittwoch, 8. März, findet in Zusammenarbeit mit der Thüringer Fleischerinnung der 21. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten statt. Hier werden Thüringens berühmte Delikatessen offiziell geprüft und können verkostet werden. Donnerstag ist Partnertag - zwei Personen zahlen zusammen nur 10 Euro Eintritt. Am Freitag, 10. März, lässt ebenfalls sparen: Das Parken ist den ganzen Tag über frei, der Eintritt kostet ab 17 Uhr nur noch drei Euro, gleichzeitig ist bis 20 Uhr geöffnet. Das Abschlusswochenende, 11. und 12. März, steht im Zeichen der Gesundheit mit der integrierten "Thüringer GesundheitsMesse", Thüringens größter Messe für Gesundheitsthemen.Beratung und Service findet man sowohl an den Ständen, als auch in den für Besucher kostenlosen Vorträgen. Sie finden täglich statt zu Themen aus dem Bereich Verbraucher, Energiesparen und Gartenthemen. Am 11. und 12. März gibt es zudem zwei Foren mit Fachvorträgen zu Gesundheitsthemen - von der klassischen bis zur Alternativmedizin.Die Thüringen Ausstellung findet vom 4. bis 12. März statt. Sie ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am langen Freitag kann sie bis 20 Uhr besucht werden.Alle Informationen zur Messe finden sich auf der Internetseite der Thüringen Ausstellung: www.thueringen-ausstellung.desowie bei Facebook: Thüringen Ausstellung