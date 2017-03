Ritter, Olchies und Abenteurer

Erfurt : EVAG |

Oh, was ist denn hier los?

Am 18.03.2017 wurde die Straßenbahnfahrten in Erfurt für große und kleine Leseratten zu etwas Besonderem. Im Rahmen der 19. Erfurter Kinderbuchtage wurden die Straßenbahnen als Ort für Kinderbuchlesungen genutzt.Die Kinder konnten zwischen drei Themenwelten wählen. Sie mussten nur in die entsprechende Straßenbahn einsteigen und konnten den Geschichten vom Ritter Trenk, den Olchies oder spannenden Abenteuerkurzgeschichten lauschen. Für die richtige Stimmung sorgte auch die Dekoration in den Straßenbahnen.Von den alltäglichen Nutzern der Straßenbahnen war oft der Satz zuhören: "Oh, was ist denn hier los?". Doch nach kurze Verwunderungen tauschten auch die Fahrgäste mit in die spannenden Geschichten ab uns lauschten gespannt den Erzählerinnen und Erzählern. So konnten vor allem die Kinder den Erzählern ungestört an den Lippen hängen und in die Fantasiewelten abtauchen.