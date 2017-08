Rund 7.500 Denkmale bundesweit geöffnet - Am 10. September ist Tag des offenen Denkmals

In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Macht und Pracht“. Das Motto bezieht sich auf Denkmale, die weltliche und religiöse Machtverhältnisse abbilden: prächtige Schlösser, mächtige Kirchen, Patrizierhäuser mit aufwendigem Bauschmuck oder große historische Fabrikhallen. Es öffnen aber auch Denkmale ihre Türen, an denen sich Machtmissbrauch erklären lässt und solche, die an die Armut und Ohnmacht ihrer Zeit und Bewohner erinnern.Das aktuelle bundesweite Programm ist ab sofort unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden. Dort kann man sich alle teilnehmenden Denkmale einer Region anzeigen lassen, nach Denkmalkategorien suchen und über einen Merkzettel persönliche Denkmaltouren zusammenstellen. Die mobile Nutzung vor Ort ermöglicht eine kostenfreie App.Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Alle 50 Länder der europäischen Kulturkonvention beteiligen sich im September und Oktober an dem Ereignis. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denkmals in Deutschland.Der große Erfolg des Tags des offenen Denkmals wird getragen vom partnerschaftlichen Miteinander der lokalen und regionalen Veranstalter wie Vereinen und Ehrenamtlichen, Kirchengemeinden, Denkmalbesitzern, Denkmalnutzern und Denkmalbehörden.Adresse: Karl-Marx-Straße 3 a, 04618 Ziegelheim EngertsdorfBeschreibung: Historisches Wandermarionettentheater, ehemals Curt Kressig.Barockisierendes Proszenium von 1917 mit originalem Bühnenbild,Holzmarionetten, Köpfen und Zubehör. Gegenüber gestellt wird einenachgestaltete Reisebühne mit Schmuckproszenium und entsprechenderAusstattung mit der diese spezifische Theatertradition heute fortgeführt wird.Homepage: http://www.wandertheater.de Öffnungszeiten am 10.9.:10.30 - 19 Uhr(sonst zu Veranstaltungen und auf Anfrage geöffnet)Führungen: Führungen 11 - 16 Uhr stündlich durch VereinsmitgliederAktionen: Achtung kostenpflichtig: 17.30 Uhr Marionettentheateraufführung "Günther von Schwarzburg" oder "Der Kampf um die Krone". Singspiel nach der Oper von Ignatz Holzbauer (1777).Ansprechpartner: Uwe Dombrosky, E-Mail: uwe@dombrowsky-marionetten.de,Tel.: 034494 80727Adresse: Am Berge 2, 37308 HeiligenstadtBeschreibung: 1436-38 im fränkischen Fachwerkstil erbaut, wohl ältestes Fachwerkhausder Stadt. Schenkung des Kurfürsten an den Stadtschultheiß, 1739 vomStadtbrand verschont, 1840-1935 Freitreppe an der Ostseite, 1987-88Umbau zur heutigen Nutzung als Literaturmuseum Theodor Storm. 2008-09Dach- und Fassadenrestaurierung.Homepage: http://www.stormmuseum.de/html/literaturmuseum.htm... Öffnungszeiten am 10.9.: 14 - 17 Uhr(sonst Dauerausstellung im Museum geöffnet)Führungen: Führungen 14 und 16 Uhr durch Karl Albert Heidenblut, ArchitektAktionen: Kaffee und selbstgebackener Kuchen im Veranstaltungskeller und Museumsgarten.Ansprechpartner: Dr. Regina Fasold, Literaturmuseum Theodor Storm,E-Mail: kontakt@stormmuseum.de,Tel.: 03606/613794Adresse: Bahnhofstraße 35, 99817 EisenachBeschreibung: 1900-04 im spätklassizistischen Stil erbaut unter Landesbahndirektor Cuny. Figürliche Ausgestaltung durch Prof. Tobias Weiß und Prof. Georg Kugel. ImDienstgebäude des monumentalen eklektizistischen Baukörpers befindetsich ein Traditionskabinett. Darstellung der Entwicklung des Bahnhofs von1847 bis heute. Separater Fürstenbahnhof, ein Bahnhofsbau vonGroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach für seine herrschaftlichenGäste. Restaurierungsmaßnahmen 1960, 1981, 1992 und 2014.Öffnungszeiten am 10.9.: 10.30 - 15.30 Uhr(sonst Empfangshalle im Bahnbetrieb geöffnet, Fürstenbahnhof sonst nicht geöffnet)Führungen: Führungen im Fürstenbahnhof 11 und 13 Uhr durch Mitglieder der Stiftung Bahn-SozialwerkAktionen: 10 Uhr Auftritt des BSW-Eisenbahnchors Friedrich List in der Empfangshalle.11 und 13 Uhr Vorträge zur Geschichte der Eisenbahn, 11 - 15 UhrÖffnung des Museums, Besichtigung einer historischen Dampflok.Ansprechpartner: Otto Mayer, E-Mail: buomayer@web.de,Tel.: 036920 81279 oder 0177 2748246Adresse: Schloss 1, 99706 SondershausenBeschreibung: Residenzschloss der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, Architektur des 13.-20. Jhs. Unregelmäßige Vierflügelanlage, mehrere Bauepochen1533-1915. Blauer Saal, Riesensaal, Vestibül, Schlossturm, Kerker, Hofkeller und Räume der Musikschule. Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 17 Uhr (sonst Museum Di - So 10 - 17 Uhr geöffnet)Führungen: Schlosskellerführungen 13, 14, 15 und 16 Uhr,Rundgang durch das Schaudepot 14 UhrAktionen: Treffpunkt Schlosskellerführungen: Schlosshof, Turm. Treffpunkt Rundgang: Schlosshof, TordurchfahrtWestflügel. Thema des Rundgangs: Museumsschätze hinter Schloss und Riegel. Veranstaltungen im Schlossmuseum: 11 Uhr "Aufgespielt". Museumsquiz für die ganze Familie. 13.30 Uhr Malkurs für Kinder in der Sonderausstellung: Malen wie Otmar Alt. 16 Uhr Historische Tänze zum Mitmachen. Treffpunkt Veranstaltungen im Schlossmuseum: Museumskasse. Achtung kostenpflichtig: normaler Museumseintritt.Adresse: Kirchstraße 55, 99759 Sollstedt WülfingerodeBeschreibung: Erbaut 1857-57 im neuromanischen Stil. Der sog. Goldene Sarg, ein ausKupferplatten bestehender, vergoldeter Sarg für Hans von Bodenhausen1684 gefertig, wird dort ausgestellt. Stifterfenster, Elisabeth-Epitaph, Epitaphder Familie Becker, Knauf-Orgel, Osanna-Glocke von 1416, Kirchweihtraditionszimmer, Dokumentation über die Wülfingeröder Geschichte und das Gutshaus in der Heimatstube im Pfarrhaus. Gefallenentafeln des I. und II. Weltkriegs. Lutherzimmer mit Ausstellung inder Patronatsloge.Homepage: http://www.sollstedt.de/kirche/kbv.php Öffnungszeiten am 10.9.: 9 - 17 Uhr(sonst auf Anfrage unter 036338 6440 geöffnet)Führungen: Führungen nach Bedarf durch Stephan Domann, Uwe Krischeu und Eberhardt HandrikAktionen: Lutherzimmer anlässlich des Reformationsjahrs mit Austellung und Lutherfenster in der Patronatsloge. Sternfahrt der Jugend mit Oldtimerfahrzeugen, Ausstellung alter Landtechnik, Orgelanspiel,Turmbesteigungen mit Anläuten, Sonderführungen Lutherzimmer und Heimatstube, Imbiss, Malstraße für Kinder, Lötlampenausstellung. 1.9.: 19 Uhr Ehrenamtsveranstaltung Nordthüringen, des Kirchenbauverein Wülfingerode e.V.: Lasst doch die Kirche im Dorf und tut Gutes und sprecht darüber!Ansprechpartner: Stephan Domann, Vorsitzender Kirchenbauverein Wülfingerode e.V., E-Mail: service@autohausdomann.de,Tel.: 036338 6440Adresse: Hauptstraße 29, 99735 WolkramshausenBeschreibung: Komplex von Herrenhaus und Wirtschaftsgebäuden um eine Hofanlageentstand um 1665 als eine von fünf Gutsanlagen in Wolkramshausen.Heutiges Schloss, ein barocker Fachwerkbau, wurde ab 1721 anstelle einerfrüheren, baufällig gewordenen Anlage vermutlich von einem einheimischenBaumeister gebaut. Die Raumaufteilung im Inneren mit zwei parallelenRaumfluchten entsprach dem Grundriss eines Maison de Plaisance. WalradLudwig von Wilcke ließ die Räumlichkeiten eher schlicht, fast kargausgestalten. Den einzigen Schmuck bildeten farbige Paneele, die mitBandwerk und Chinoiserien bemalt waren. Erst durch die SchwiegertochterCharlotte Henriette von Götz 1752-54 umfangreiche Renovierungs- undUmbauarbeiten und repräsentative Ausstattung mit Wandbespannungen,Malereien, Paneelen, Öfen und kostbarem Mobiliar. Nördlich desHerrenhauses entstand 1764 als pavillonartiger Bau eine Bibliothek. RobertGraf Hue de Grais wurde 1835 hier geboren. Besonders wertvoll sind dieweitgehend erhaltenen Innenausstattungen aus dem 18. Jh. BarockeParkanlage mit Wasserflächen und Laubengängen. EtappenweiseRestaurierung und Rückführung der wandfesten Ausstattung. Förderprojektder Deutschen Stiftung Denkmalschutz.Öffnungszeiten am 10.9.: 11 - 13 und 15 - 18 Uhr(sonst auf Anfrage geöffnet)Führungen: Gruppenführungen halbstündlich durch Manfred WerthernAktionen: Zum Tag des offenen Denkmals wird das "Schiffszimmer" in der historischen Ausstattung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Ansprechpartner: Manfred Werthern und Dr. Uta Werthern, E-Mail: info@rawerthern.com,Tel.: 08941 952349Adresse: Dorfstraße 22, 07646 RenthendorfBeschreibung: Wohnhaus der Familie Brehm, erbaut 1864-65, Anbau 1870, Rückzugs- und Sterbeort von Alfred Edmund Brehm, dem Schöpfer von Brehms Tierleben,Forschungsreisenden und Schriftsteller. Authentischer Ort mit den geistigenund materiellen Hinterlassenschaften, Möbeln, Autographen und Büchern.Auch Erinnerungsort an den sog. Vogelpastor Christian Ludwig Brehm, demMitbegründer der Ornithologie. Wird im Augenblick restauriert. Förderprojektder Deutschen Stiftung Denkmalschutz.Homepage: http://www.brehm-gedenkstaette.com Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 18 Uhr(sonst Di - Do 13 - 16 und Fr - So 11 - 16 Uhr geöffnet)Führungen: Führungen durch die Ausstellung und "Gläserne Baustelle" stündlich oder in Gruppen nach Bedarf durch Prof. Dr. Jochen SüssAktionen: Alle Restauratoren erläutern ihre Arbeiten zu den historischen Holzarbeiten, Polstermöbel, Fußböden Wand- und Deckenmalereien und Tapeten.Ansprechpartner: Prof. Dr. Jochen Süss, Brehm-Gedenkstätte,E-Mail: jochen_suess@t-online.de,Tel.: 036426 22216Stefan Curth, E-Mail: stefan_curth@hotmail.com,Tel.: 0174 3240814Adresse: Ortsstraße 16, 07907 BurgkBeschreibung: Einstige preußische Residenz, malerisch am Ufer der Oberen Saalegelegen. Mittelalterliche wehrhafte Burganlage mit Palas um 1405. Schlossumbau im 18. Jh. Wohn- und Schauräume, Park. Kulturelles Zentrum Osthüringens mit Sammlungen, Ausstellungen, Konzerten und Festen.Öffnungszeitenam 10.9.: 10 - 18 Uhr (sonst Di - So 10 - 17 Uhr geöffnet)Führungen: Sonderführungen zur Denkmalthematik nach Bedarf durch Mitarbeiter des Museums Ansprechpartner: Sabine Berner, Untere Denkmalschutzbehörde,E-Mail: s.berner@lrasok.thueringen.de,Tel.: 03663488820Adresse: Schlossaufgang 4, Nummer 5 und 7, 07407 Rudolstadt AltstadtBeschreibung: Historische Stadthäuser am Schlossberg, Besiedlungsnachweise aus demBeginn des 15. Jhs. Eines der ältesten Häuser der Altstadt, barock überformter Baukörper in Fachwerkbauweise. Erste Restaurierungsarbeiten 2015. Innenausstattung mit original erhaltener schwarzer Rauchküche und zwei Holzbohlendecken. Geplante Nutzung als Galerie und Vereinshaus mit Dauerausstellung, Wochenendhaus. Sicherungsmaßnahmen gefördert mit Mitteln des Bundes und des Landes Thüringen.Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 20 Uhr (sonst auf Anfrage geöffnet)Führungen: Führungen 10 - 18 Uhr auf Anfrage durch Familie Brauer und Herrn ZimaraAnsprechpartner: Familie Brauer, E-Mail: pagenhaeuser@gmx.de,Tel.: 09672 488229Adresse: Reschwitz 53, 07422 Saalfelder Höhe ReschwitzBeschreibung: Der Edelhof Reschwitz, erbaut ab 1350 war Stammsitz der von Lengefeldsbis 1775. Nicht alle Räume sind zu besichtigen wegen Sanierungsbedarf.Homepage: http://www.lengefeld-stiftung.de Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 18 Uhr (sonst auf Anfrage geöffnet)Führungen: Führungen nach Bedarf durch Roland Beyer als Carl Christoph von LengefeldAktionen: Erläuterungen zu geschichtlichen Daten und Bauabschnitten.Ansprechpartner: Roland Beyer, E-Mail: info@lengefeld-stiftung.de,Tel.: 0175 4042434Adresse: Kulturhaus 1, über Heinrich-Heine-Straße 30, 07333 UnterwellenbornBeschreibung: 1952-55 im neuklassizistischen Stil erbaut, ehemals Kulturhaus des VEBMaxhütte Unterwellenborn. Grundstücksfläche 57.239 qm, bebaute Fläche3.600 qm. Kulturelle Nutzung bis 1989, danach Leerstand. Heute inPrivatbesitz. Wird derzeit mit Duldung des Eigentümers vom VereinKulturpalast Unterwellenborn e.V. für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Seit1987 unter Denkmalschutz.Homepage: http://www.kulturpalast-unterwellenborn.de Öffnungszeiten am 10.9.: 9 - 17 Uhr(sonst auf Anfrage unter 0160 8374397 geöffnet)Führungen: Führungen durch die Kellerräume stündlich nach Bedarf durch den Verein Kulturpalast UnterwellenbornAktionen: Fotoausstellung, musikalische Unterhaltung im Café, Hüpfburg und Basteln für Kinder, Kaffee und selbst gebackener Kuchen, GrillAnsprechpartner: Reinhardt Ensenbach, Verein Kulturpalast Unterwellenborn,E-Mail: ensenbach1977@aol.com,Tel.: 015770511880Manfred Höfer, Verein Kulturpalast Unterwellenborn,E-Mail: kulturpalast-unterwellenborn@tonline.de,Tel.: 0173 3892453Adresse: Bergweg 1, 07333 UnterwellenbornBeschreibung: Ehemalige Maxhütte, 1921 Beschluss zum Ausbau, bis 1928Gasmaschinenzentrale erbaut. Roheisenerzeugung, anfallendes Gichtgaswurde zur Energiegewinnung genutzt. Gasdynamo III mit Schwungradgenerator als Kernstück der Ausstellung. Produktionsprozess der Maxhütte ist durch Ausstellungsstücke dokumentiert. Dauerausstellung zu erneuerbaren Energien.Homepage: http://www.gmzuborn.de Öffnungszeitenam 10.9.: 9 - 17 Uhr(sonst Mo - Fr 8 - 11, Sa, So und feiertags auf Anfrage geöffnet)Führungen: Führungen nach Bedarf durch VereinsmitgliederAktionen: Filmvorführung zur Geschichte der Maxhütte nach Bedarf.Ansprechpartner: Werner Zink, Vereinsvorsitzender, E-Mail: werner.zink@stahlwerk-thueringen.de,Tel.: 03671 445285 Lothar Krauße, stellvertretender Vereinsvorsitzender, E-Mail: gmzuborn@arcor.de,Tel.: 0171 1987530Adresse: Schlossplan 1, 06578 KannawurfBeschreibung: Jetzige Schlossanlage 1560-70 unter Verwendung geringer Reste eineswenige Jahrzehnte älteren Vorgängerbaus errichtet. Bauherren waren dieGrafen Vitzthum von Eckstedt, insbesondere Georg II. Die Inschriften anTüren und Fenstern datieren in die Zeit 1563-65. Turmglocke von 1586 wirddurch das Familienwappen geziert. Dreiflügelanlage mit innen liegendemHof, Erdgeschoss war Verteidigungszwecken vorbehalten und mit Schießscharten versehen, teilweise wohl mit symbolischem Charakter. Zwei darüber liegende Geschosse für Wohnzwecken der Herrschaft. Nord- und Südflügel nur zweigeschossig mit darüberliegenden Zwerchhausreihen. Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 18 Uhr(sonst März - Okt. geöffnet)Führungen: Führungen 10, 12, 14, 16 Uhr und nach vorheriger telefonischer Anfrage durch Herrn Barth, Herrn Fuchs und Herrn LangeAktionen: 9.9.: Mitternachtsführung durch den Jugendverein "KiSeV - Kultur im Sinn". Präsentation des neu restaurierten (2016/17) Barocksaals im Nordflügel der Schlossanlage.Ansprechpartner: Herr Barth und Herr Fuchs, E-Mail: info@schloss-kannawurf.com,Tel.: 036375 643083Adresse: Coudrayplatz 1, 99636 RastenbergBeschreibung: Grundsteinlegung 8. Mai 1825. Nach Plänen von Clemens WenzeslausCoudray im klassizistischen Stil mit Sandsteinen aus Rastenberg erbaut undam 14. Dez. 1825 geweiht. Die frühromantische Orgel wurde 1827 vonJohann F. Schulze aus Paulinzella im Zusammenwirken mit dem WeimarerProfessor Johann Gottlob Töpfer erbaut. Coudrays größter Sakralbau, stehtunter Denkmalschutz. Förderprojekt der Deutschen Stiftung DenkmalschutzHomepage: http://www.orgelfoerderverein-rastenberg.de Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 18 Uhr(sonst auf Anfrage unter 036377 831572 geöffnet)Führungen: Führungen nach Bedarf durch den VereinAktionen: 10 Uhr Festgottesdienst, 14 Uhr Kindertheater "Der Weimarer Großherzog und sein Oberbaudirektor", 15 Uhr Bastelstraße der Generationen.Ansprechpartner: Orgelförderverein Rastenberg e.V., E-Mail: kontakt@orgelfoerderverein-rastenberg.de,Tel.: 036377 831572Kirchengemeinde Rastenberg, E-Mail: pfarrersimon@gmx.de,Tel.: 036377 80324Adresse: Steinweg 35, 99994 SchlotheimBeschreibung: Im 11. Jh. erbaute ev.-luth. Stadtkirche. Der ursprünglich romanische Bauwurde 1927 umgebaut und seit 2001 umfangreich saniert. Die Orgel stammtvermutlich von Orgelbaumeister Johann Georg Krippendorf um 1700.Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.Öffnungszeiten am 10.9.: 9 - 17 Uhr (sonst nicht geöffnet)Führungen: Führung 14 Uhr und nach Bedarf durch Frank-Otto WalterAnsprechpartner: Frank-Otto Walter, E-Mail: ev-kirche-schlotheim@t-online.de,Tel.: 0152 07060003 Horst Hensel,Tel.: 0171 1761541Adresse: Mehrstedter Dorfstraße, 99994 Schlotheim MehrstedtBeschreibung: Die aus einheimischem Naturstein errichtete Saalkirche mitSpitzbogenfenstern, auf 1690 datiert, stammt im Kern wohl aus dem 15. Jh.Im Osten mit dreiseitigem Chor, der hohe Rechteckturm mit oktogonalemAufsatz und Schweifhaube dominiert den Bau. Die Innenausstattung ausdem 17. Jh. ist vollständig erhalten. Im Chorraum wurden teilweiseWandmalereien freigelegt. Förderprojekt der Deutschen StiftungDenkmalschutz.Öffnungszeiten am 10.9.: 10 - 17 UhrFührungen: Führungen nach Bedarf durch Mitglieder der KirchengemeindeAktionen: Informationsstand des Ortskuratoriums Mühlhausen und Umgebung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Informationen zur Arbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und den Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements für den Denkmalschutz, Informationsmaterialien liegen aus.Ansprechpartner: Reimund Blaß, Kirchenvorstand,Tel.: 036021 85648Hans Ulrich Pohlmann, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Ortskuratorium Mühlhausen und Umgebung,Tel.: 03601 816411