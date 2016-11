Salzmannpreis: Zwei Auszeichnungen nach Erfurt

Zum fünften Mal wurde in Thüringen die höchste pädagogische Auszeichnung verliehen: der Salzmannpreis des Freistaates Thüringen.

Übergeben wurde der Preis von Bildungsministerin Birgit Klaubert an zehn Persönlichkeiten, die sich in der frühkindlichen, schulischen und außerschulischen Bildung sowie im Ehrenamt besonders verdient gemacht haben.Eine der Preisträgerinnen ist Christiane Bernuth, Präsidentin der Deutschen Soccer Liga e.V., die eine Plattform geschaffen hat, auf der sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pädagogische Projekte verwirklicht. Sie orientiert sich an den Idealen von Inklusion und Chancengleichheit. Zu den Maßnahmen zählen u.a. Fortbildungen für multiprofessionelle Teams an Schulen, ein Projekt, das junge Eltern in herausfordernden Lebenslagen unterstützt und die Fairplaybotschafter*in-Ausbildung, in der das Vorurteils- und vielfaltsbewusstsein von Jugendlichen gestärkt wird.In der feierlichen Atmosphäre der Thüringer Staatskanzlei wurde der Preis übergeben, Namensgeber dieser hochrangigen Würdigung ist der Thüringer Reformpädagoge Christian Gotthilf Salzmann (1744 – 1811), der als deutscher Aufklärer auf dem Gebiet der Reformpädagogik wirkte und die bis heute bestehende und international anerkannte Landerziehungsanstalt Schnepfenthal gründete.