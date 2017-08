Tag der offenen Musikschule im MusikWerk

Erfurt : MusikWerk - Musikschule Erfurt |

Am 20. August 2017 am Tag der offenen Musikschule von 13:00 - 18:00 Uhr haben Sie die Möglichkeit alle MusikWerkler, einige der 700 Schüler und die Werks-Räume auf Herz und Nieren zu prüfen.



Seit nunmehr 20 Jahren gibt es einen Ort, an welchem kleine und große Musikerherzen höher schlagen und fernab von genormtem Können und Wünschen gemeinsam musizieren dürfen.

Im MusikWerk der größten privaten Musikschule Erfurts sehen sich alle als Mitglieder einer großen Band. Und diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sie alle - egal welches Alter oder welches Niveau - mitzureißen und anzustecken.

Es erwartet Sie die Vielfalt des MusikWerks aus Instrumental- und Ensembleunterricht auf der Bühne.

Beim MitMachMusik-Theater bleibt an diesem Tag keiner ruhig auf seinem Stuhl sitzen…und das ist auch gut so! Denn alle kleinen Musiker werden dazu eingeladen, das Geschehen auf der Bühne zu unterstützen, mitzusingen, zu tanzen und so die Geschichte und das Konzert mitzugestalten.

Doch auch alle Jugendlichen und Erwachsenen kommen am „Tag der offenen Musikschule“ auf ihre Kosten. Eine Trommelimprovisation lädt Sie ein, Ihrem Rhythmus im Blut zu folgen und zahlreiche Instrumente stehen zum Kennenlernen bereit. 



Die MusikWerkler laden Sie alle herzlich ein!