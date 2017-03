Tanztheater Erfurt e.V. - "Romeo und Julia" - 15.4.2017

Erfurt : Theater Erfurt |

Romeo und Julia, zwei sich liebende Teenager, sind gefangen in den Konventionen verfeindeter Veroneser Familienclans. Gegen alle Widerstände finden die jungen Menschen heimlich zueinander, entkommen jedoch dem allgegenwärtigen Hass am Ende nur im verzweifelten Suizid – so die Geschichte des über 400 Jahre alten

Weltbestsellers... Doch nichts hat Shakespeares Sto bis heute an Faszination und Aktualität eingebüßt.

Verona könnte Erfurt oder sonst irgendein Ort sein – Ester Ambrosino

(Choreografie) und Michael Krause (Komposition) holen die neu

erzählte Geschichte als zeitgenössisches CINEMATIC DANCE THEATER

künstlerisch konsequent ins Heute… Schauplatz der Tragödie – eine runde Bühne: die Welt, in der wir leben. Von elf internationalen Tänzern in Szene gesetzt, begleitet

der Schauspieler Stefan Wey das Publikum durch das berührende, musikalisch neu interpretierte Liebesdrama.

Ständig konfrontiert mit elementaren Gefühlen wie Wut, Hass, Trauer, Eifersucht und konfliktreichen Refl exionen über Gewalt oder Macht, suchen die Akteure im modernen Tanz Antworten auf zeitlose Fragen der gelebten Liebe und des sich „Näherkommens“ in unserer Gesellschaft.

Dauer: 70 min

