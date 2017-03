Tanztheater Erfurt e.V. - "ZUEINANDER" - 7.5.2017

Erfurt : Theater Erfurt |

Lichter schweben wie Glühwürmchen über die dunkle Bühne. Ein unkoordinierter Schwarm, der in verschiedenste Richtungen zerstäubt – und doch immer wieder zueinander findet.

Zueinander finden, sich begegnen, kennen- und schätzen lernen, und dabei eigene Vorurteile und Ängste überwinden:

Das ist der Leitfaden des Stücks ZUEINANDER. Was während der Proben gelebte Inklusion ist, spiegelt sich gleichsam auf der Bühne wieder. Unter der Leitung von Daniela Backhaus und Daniel Medeiros und nach einer Idee von Ester Ambrosino ist ein Stück entstanden, das die Glücksmomente und Herausforderung beschreibt, die die Bekanntschaft mit dem scheinbar „Anderen“ birgt.

Die jungen TänzerInnen verschiedener Förderschulen Erfurts und unserer Juniorcompany zeigen eindrucksvoll und eindringlich, wie man von Vielfalt profitieren kann. Fremde werden zu Freunden und der unkoordinierte Flug der Glühwürmchen wird in seiner Vielfalt schließlich doch Einheit.



Termin: 7. Mai 2017, 15 Uhr, Studiobühne Theater Erfurt

Tickets: Theater Erfurt | www.theater-erfurt.de | Telefon +49 (0) 361 22 33 155



Infos unter www.tanztheater-erfurt.de