Tanztheater Erfurt zeigt "KONSEQUENZEN", 21.-24.9.17, Studiobühne Theater Erfurt

Die neue Tanzproduktion KONSEQUENZEN des Tanztheater Erfurt e.V., eine Choreografie von Ester Ambrosino setzt Akteure und Zuschauer auf ungewöhnliche Weise zueinander in Beziehung, konfrontiert sie mit ihren Persönlichkeiten und Eigenheiten: bewusst und unbewusst, aktiv und reaktiv, einzeln und in der Gruppe. Diese Konfrontation wirft essentielle Fragen auf: Welche Konsequenzen ergeben sich aus unserem Dasein, unseren Entscheidungen, unserem Handeln? Müssen wir wirklich damit umgehen? Und wenn ja, warum? Und wie? Gibt es eine Alternative dazu, Verantwortung zu übernehmen?

Zehn internationale Tänzer lassen gemeinsam mit der Choreografin Ester Ambrosino ihre Individualität einfließen, um virtuos und bildhaft umzusetzen, welche Konsequenzen sich aus dem Miteinander ergeben. Die Begrenztheit des Bühnenraumes macht dabei Dinge sichtbar, die sonst in ihrer Tragweite nicht spürbar wären. Kostüme, Objekte und Projektionen sind gleichberechtigte Mitspieler, die sich im gegenseitigen Umgang bedingen. Die Veränderlichkeit des Raums beeinflusst die Tänzer in ihren Möglichkeiten. Ein Zurück ist nicht möglich, Gewesenes kann nicht ungeschehen gemacht werden. Nichts bleibt, wie es war.



Premiere  Do 21.9.2017, 19.30 Uhr

Aufführungen Fr 22.09.2017, 11.00 Uhr, 19.30 Uhr

   Sa 23.09.2017, 19.30 Uhr

   So 24.09.2017, 18.00 Uhr



Studiobühne Theater Erfurt

Dauer 70 Minuten

Tickets über das Theater Erfurt, www.theater-erfurt.deTelefon +49 (0) 361 22 33 155





Eine Produktion von Tanztheater Erfurt e.V. in Zusammenarbeit mit dem Theater Erfurt, gefördert mit Mitteln der Kulturstiftung Thüringen, Staatskanzlei Thüringen, Sparkasse Mittelthüringen und Stadt Erfurt. Dank an die Sponsoren und Unterstützer des Tanztheater Erfurt e.V..