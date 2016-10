Tatkräftige Helfer für Kocholympiade in Erfurt gesucht

Vom 22. bis 25. Oktober 2016 verwandeln Kochteams aus 45 Nationen mit der „Olympiade der Köche“ die Messe Erfurt bereits zum fünften Mal in ein großes Restaurant. Olympisch ist auch der Aufwand, der hinter dem reibungslosen Gelingen steht: Damit die gekochten Menüs aus den gläsernen Küchen schnell zum Gast kommen, fehlen noch etwa 90 Helfer im Service, die die Feinschmecker betreuen.

Hier können sich sowohl Schüler und Studenten mit einem Mindestalter ab 18 Jahren angesprochen fühlen, wie auch flexible Berufstätige auf der Suche nach einem Zuverdienst. Susan Rademacher, Geschäftsführerin der für die Personalsuche verantwortlichen Agentur jobaholic, erklärt, was man mitbringen muss: „Begeisterung für perfekten Service ist wichtig - Deshalb freuen wir uns über qualifizierte Servicekräfte genauso wie über motivierte Quereinsteiger.“ Interessenten erhalten in jedem Fall eine umfangreiche Vorbereitung, wie sie ergänzt: „Wer noch keine vorherige Erfahrung hat, bekommt eine intensive Schulung, die ihn olympiatauglich macht.“Als Ansprechpartner für die Vermittlung kann die Personalagentur jobaholic direkt vor Ort in Erfurt, Magdeburger Allee 34, oder telefonisch unter der Nummer 0361-78979650 erreicht werden. Zum Einsatz kommen die Helfer, die nach geltendem Tariflohn vergütet werden, in den Bereichen Servieren und Abräumen.