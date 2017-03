Typisch deutsch? Drei Arche-Kabarettisten im Plausch

Ordnung:

Premiere:

Die drei Akteure Andreas Pflug, Dominique Wandund Julia Maronde- sowie Regisseur Harald Richterspontan zu Begriffen, die den typisch Deutschen charakterisieren (sollen):Bei mir muss alles gerade sein und auf Kante liegen.Da ist der Herr Pflug ein frappierendes Beispiel.So 'n richtiger Preuße.Wir machen uns gern den Spaß, auf dem Garderobentisch seine Requisiten schief zu legen, um ihn dann dabei zu beobachten, wie er sie ganz beiläufig wieder gerade rückt.Und bei der Armee haben wir wieder die übertriebene Ordnung gelernt, darauf kommt nicht mal der ordentlichste Mensch.Verdammt wichtig. Und trotzdem ein völlig überbewerteter Begriff. Wenn man nämlich genau hinguckt, werden nach Strich und Faden überall Regeln gebrochen, sich in die Taschen gearbeitet. Und immer wird so getan, als sei das alles ganz vorbildlich, diszipliniert. Es mag natürlich noch ein paar Menschen geben, die wirklich diszipliniert sind.Es hat ja immer zwei Seiten. Dabei hat Disziplin auch etwas Positives, gerade in unserem Beruf ist eine große Selbstdisziplin notwendig.Wenn du als Kabarettist nicht pünktlich bis, müssen 120 Leute auf dich warten. Aber in einem Lied von mir heißt es: Die schlimmsten Gäste sind nicht die, die zu spät kommen - die schlimmsten kommen zu früh. Wenn du noch nicht fertig bis, Überpünktlichkeit ist och nicht schön.In Deutschland gibt es da eine geografische Teilung. Alles, was aus der preußischen Ecke kommt, nimmt das schon sehr ernst. Der Umgang mit Pünktlichkeit ist lockerer, je weiter man südlich kommt.Ich will gar nicht so ein guter Deutscher sein, aber ich hasse Unpünktlichkeit.Das ist eher ein bayrisch verankerter Begriff. So als Codewort für 'Jetzt können wir's mal richtig krachen lassen, uns betrinken.' Ich habe dort eine Weile gelebt, dort ist es Tag für Tag gemütlich.Gemütlichkeit mögen auch die Ostdeutschen. Da denke ich an Gartenlauben und an meine Kindheit: Spätestens 19 Uhr bogen sich die Tische mit Essen und Alkohol.Das hat einfach damit zu tun: Wir setzen uns zusammen, erleben Gemeinschaft, singen. Gerade in Thüringen hat Gemütlichkeit auch mit Brauchtum zu tun.Das alles vermittelt eine gewisse Geschlossenheit. Mich würde interessieren, wie das von außen aussieht, wenn man kein Deutscher ist.Bei Loriot spielt Gemütlichkeit auch ein Rolle, natürlich ironisch. Da machen wir's uns gemütlich, wenn uns langweilig ist, uns fällt jetzt nichts Besseres ein.Ich bin Anti-Alkoholiker.Interessant ist ja, dass die Anbauflächen für Hopfen und Gerste immer größer werden und andere Kulturen verdrängen.Das Feierabend-Bier ist typisch deutsch.Widerlich ist es, wenn Leute durch die Straßen laufen und dabei Bier trinken.Am besten noch morgens um neun...Aber abends finde ich das schon wieder normal, wenn man von Club zu Club hopst und sich sein Weg-Getränk mitnimmt.Das ist etwas extrem Deutsches, in solchen Mengen gibt's das nur hier.Das ist geschichtlich gewachsen.Nahrung und Überleben waren schon früher enorm wichtig.Da bin ich ein extremer Thüringer: Diese Wurst-Kultur, so schädlich sie auch sein mag - ich liebe sie abgöttisch.Ich als gebürtiger Berliner bin längst von Bockwurst auf die Thüringer Wurst umgestiegen. Manchmal, wenn wir irgendwo anders einen Auftritt haben, holen sich Dominique und ich dort vorher Worscht beim Fleischer.Viele Ältere haben zu Hause ein Bild von Dr. Wald. Hat man ein Problem, geht man in den Wald, genießt die frische Luft, wandert.Es ist erwiesen, Wald macht gesund.Die alten Märchen sind ja auch fast alle durchdrungen von Wald.In vielen Liedern und Gedichten ist der Wald Hauptdarsteller. Er ist schön und gruselig: Entweder ist der Wald der Gute, der Nahrung und Schutz schenkt oder der, aus dem das Dunkle, Böse kommt.Ohne den Wald hätte Herbert Roth keine Lieder schreiben können.Auch das in Reih' und Glied stehen, einen Wall bilden, Schutz suchen kommt aus dem Wald.Auch die deutsche Wanderkultur, die mit dem Wald zu tun hat, ist sehr speziell. Immerhin gibt es den Deutschen Wandertag seit mehr als 100 Jahren.Zu ihm wurde schon sehr viel gesagt.Ich habe Germanistik studiert. Irgendwann ging mir alles rund um Goethe unfassbar auf den Zeiger. Hier wirkte, saß, rauchte Goethe...Er wird tendenziell ein bisschen überschätzt, anderseits auch unterschätzt. Er war eine interessante Persönlichkeit, hat aber auch schon zu seiner Zeit viel dafür getan, dass er den Sockel hat, auf dem er heute steht, das finde ich schon spannend.Den Faust darf man ruhig mal gelesen haben.Er hat auch schon Vorlagen für Kabarettisten geliefert, alten Stoff, den man modern bearbeiten kann.Auf jeden Fall ist er ein sehr wichtiger Klassiker. Und eine Werbe-Ikone für Deutschland. Gut, dass wir ihn haben.Aber in der DDR hat er es nur auf den 20-Mark-Schein geschafft.Meine Kindheit. Die Hitparade mit Dieter Thomas Heck hat sich mir eingebrannt.Manchmal verbinde ich damit auch einfach nur Rumgegröle, eher dümmliche Lieder. Aber das haben andere Länder auch, das ist kein deutsches Phänomen.Das ist auch eine Kunstform, die ihre Berechtigung hat. Die Leute wollen Stimmung, einfache Lieder, die ihr Lebensgefühl ausdrücken. Das muss nicht intelektuell vollgepackt sein. Auch das Einfache ist schön.Hat 'ne lange Tradition in Deutschland, der taucht schon im 18. Jahrhundert auf. Ich haber auch einen kleinen Garten. Und einen Gartenzwerg. Wenn, dann richtig!Der hat auch mit Gemütlichkeit und Idylle zu tun.Als Berliner Neubaukind hatte ich nicht viel damit zu tun. Aber in einer Gartenanlage in der Nähe haben wir die Zwerge bewundert.Faszinierend - die Kultur, die sich darum entwickelt hat. Samstagnachmittag an so 'ner Reinigungsbude: Hunderte junger Männer, es dröhnt aus allen Autos, Reinigungsmittel ohne Ende. Und mit welcher Hingabe wird dann geputzt und gewienert!Und die Woche über sind die Rentner da. Es scheint eine starke Notwendigkeit zu bestehen, Autos sauber zu halten. Das Klischee stimmt.Das Auto gehört zum Haushalt. Das zu waschen ist wie zu Hause staubsaugen.Habe ich noch nie besessen.Das Accessoire kenne ich nur aus der Kindheit.Bei meinen Großeltern mochte ich die Schrankwand, weil es eine Tür gab, hinter der die Süßigkeiten waren.Ich bin in mehreren Vereinen. Das hat nichts mit Meierei, sondern eher mit viel Arbeit zu tun.Mit dem Erwachsenwerden habe ich gelernt, dass das eine gute Sache ist. Vereine können durchaus motivierend sein. Man kann Dinge anschieben, etwas bewirken, das man allein nicht schafft.Verein ist auch ein Grund, Gemeinschaft zu empfinden. Man widmet sich gemeinsam einer Sache, das setzt Kräfte frei, macht glücklich.Das ist für viele auch eine Ersatzfamilie.Wir brauchen eben Struktur, einen formal-rechtlichen Unterbau. Der unglaubliche Wille, alles en detail zu regeln, nervt mich schwer in diesem Land.Selbst wenn der Menschenverstand sagt, es ist unsinnig, sich an diese Regel zu halten, wird es getan. Total unverständlich.Da kannst du nachts manchmal sehr lange an einer leeren Kreuzung an der roten Ampel stehen. Dabei gibt es doch zuerst den Menschen, dann die Regel. Schön, wenn man auf Menschen trifft, die sich nicht alles vorschreiben lassen.Alles, was Spaß macht, ist verboten.Ämter fallen mir da noch ein, die verstecken sich gern hinter Vorschriften, egal wie unsinnig sie sein mögen.Dass es auch ohne ständige Kontrolle geht, zeigt sich im Ausland. Dort gehen die Leute lockerer mit allem um - und es funktioniert.Das hat sich stark gebessert in letzter Zeit.Da gibt es ein starkes regionales Gefälle, Humor ist im Norden, Osten, Süden oder Westen ganz eigen. In Bayern bin ich mit meinem Humor nicht gut aufgefallen.Die meisten Thüringer haben Humor. Aber sie lassen sich auch nicht veralbern. Und wenn du nichts Ordentliches auf die Kabarettbühne bringt, kriegste die Quittung.1. April, Infos zu weiteren Vorstellungen: www.kabarett-diearche.de