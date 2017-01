Weckruf für den "Heiligen Günther" von Thüringen

Eine seiner Stationen: Kloster Göllingen

Das Buch:

Der (fast) Heilige Günther:

„Thüringen hat die Heilige Elisabeth und auch Radegundis. Doch da gibt es noch jemanden, der Aufmerksamkeit verdient.“ Alice Fronzek hat den „Heiligen Günther“ für sich entdeckt. Die Stadtführerin, Dozentin und Autorin wandelt immer wieder auf historischen Spuren, liebt es, tief in längst vergangene Zeiten einzutauchen und Fakten darüber zusammenzutragen. Später dann kommt ihreFantasie ins Spiel.Bei ihren Recherchen ist die Wissensdurstige nun also Günther begegnet, der zwar bislang offizell nicht heilig gesprochen wurde und doch als „Heiliger Günther von Thüringen“ gilt. Ein faszinierender Mensch, eine erzählenswerte Geschichte, findet Alice Frontzek. Die von einem Thüringer Grafensohn, der wohl irgendwann um 986 herum geboren wurde, vermutlich in Schwarzburg.Aus welcher Familie Günther genau stammte, ist nicht belegt, die Forscher haben dazu unterschiedliche Auffassungen. Der Edelmann, auf dessen Meinung und Rat die Mächtigen seiner Zeit großen Wert legten, entschied sich eines Tages, dem weltlichen Leben Adieu zu sagen und sich fortan ganz dem Geistlichen zu widmen. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem neuen, enthaltsamen Weg war auch das Kloster Göllingen in der Nähe von Bad Frankenhausen. Ihm vermachte der Grafensohn Günther einen Teil seines Reichtums, er war auch einige Zeit Klostervorsteher. Dafür, dass er später das Kloster Rinchnach errichtete,wird er auch heute noch verehrt. Genau wie für seine Friedliebe, seine Klugheit, die Weitsicht und für seine Großzügigkeit.Davon muss erzählt werden, befand Alice Frontzek. Deshalb wählte sie den Heiligen Günther zum Mittelpunkt ihres neuesten Romans „Das Geheimnis des Eremiten“.Es ist eine fiktive Geschichte, die die Schreiberin erzählt, eine mit Aufregungen, spannenden Begebenheiten und einer großen PortionRomantik. Eine Geschichte, die sich durchaus so zugetragen haben könnte. Denn das ist ihr wichtig: „Die historischen Fakten stimmen.“ Wenn es auch schwierig war, diese zusammenzutragen. So, wie fast nichts über den privaten Günther zu erfahren ist. „Bei mir im Buch ist er auf jeden Fall ein sehr guter Mensch“, beschreibt Alice Frontzek ihre Romanfigur. Einer, der zwar die klösterliche Einsamkeit suchte, sich trotzdem für andere Menschen einsetzte und dafür, dass kein Krieg sei.„Eine starke Persönlichkeit mit vielen Verdiensten. Eigentlich sogar noch mehr als bei der Heiligen Elisabeth“, findet die Günther-Bewunderin. Mit ihrem Buch möchte sie dazu beitragen, dass der Heilige Günther von Thüringen aus seinem Dorn-röschenschlaf erweckt wird. Denn dass sich im Grunde nur der rührige Förderverein des Göllinger Klosters seinem Andenken widmet, ist Alice Frontzek viel zu wenig. „Der Heilige Günther ist ein Pfund, mit dem Thüringen durchaus wuchern sollte!“Alice Frontzek, „Das Geheimnis des Eremiten“, CM Verlag Kirchheim• Schon Ludwig Bechstein verfasste eine Geschichte um den Heiligen Günther.• Günther soll um das Jahr 986 in Schwarzburg geboren worden sein, als Sohn des Landgrafen Ekkehard von Thüringen. Oder er war ein Vorfahre der Schwarzburger oder Käfernburger Grafen.• Bevor er den geistlichen Weg einschlug, war er im Gefolge Ottos III. Er war Berater des ungarischen Königs Stephan,. ebenso von Heinrich II.• Günther entsagte 1005 dem weltlichen Leben und trat dem Benediktinerorden bei, er stand später einige Zeit dem Göllinger Kloster bei Bad Frankenhausen vor.• Eine bis heute erhaltene Schenkungsurkunde des Göllinger Klosters zeugt von dem frühmittelalterlichen Diplomaten und Friedensstifter, der sich für ein Leben in Kloster und Zurückgezogenheit entschied. Dem Kloster in Göllingen vermachte er die Güter Günzerode, Ichtershausen, Eschenbergen mit Hörigen „und allem, was dazu gehört“.• 1006 wurde er Novize im Kloster Niederaltaich. Später errichtete er das Kloster Rinchnach. Dieses wurde zu einem Ausgangsort der Kolonisation des Bayerischen und Böhmerwaldes.• Seine Aufenthaltsorte sind mit vielen Legenden und Erzählungen von Wunderheilungen verbunden.• In einer Papstbulle des 17. Jahrhunderts wird Günthers Heiligkeit aufgrund der allgemeinen Volksverehrung eingeräumt.• In Tschechien und Bayern wird Günther von Thüringen schon lange als Heiliger verehrt, obwohl er noch nicht offziell heilig gesprochen wurde.• Die „Freunde der Klosterruine St. Wigbert Göllingen e.V.“ widmen dem Andenken an den Heiligen Günther große Aufmerksamkeit.