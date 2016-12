Wochenend-Zeit: Ferien auf dem Eis – Die Show gehört einfach zum Advent!

Für mich gehört „­Holiday On Ice“ zum Advent wie Glühwein auf den Weihnachtsmarkt.

Termine

Als die Eisshow im vergangenen Jahr ­Thüringen scheinbar vergessen hatte, war ich schwer enttäuscht. Die Ferien auf dem Eis, die ich seit Kindheitstagen fest gebucht habe, fehlten mir einfach.Wie Bing Crosby auf weiße Weihnachten freue ich mich daher auf die neue Show „Time – Zeit für große ­Gefühle“. Die Eiskunstläufer wollen das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch die schönsten Momente des Lebens: die erste große Liebe, den ersten Kuss, ein unvergessliches Abenteuer.Ich persönlich habe keine Ahnung vom Eiskunstlauf. Mir könnte man auch ­Loriots Hallmackenreuther als einen dreifachen Rittberger vorgaukeln. Doch die Stunts, die schrillen Kostüme und der stimmige Soundtrack – und da bin ich auch Manns genug, das zuzugeben – finde ich immer wieder gut. Und wer nie das grandiose Finale gesehen hat, in dem sich alle Akteure in einer riesig langen Gruppenumarmung um sich selbst auf dem Eis drehen, der hat echt was verpasst.„Holiday On Ice“ am16. Dezember um 16.30 und 20 Uhr;am 17. Dezember um 13, 16.30 und 20 Uhr;am 18. Dezember um 13 und 16.30 Uhr,Ort: Messehalle Erfurt,Infos: holidayonice.de Karten: www.ticketshop-thueringen.de , Telefon 03 61 / 2 27 52 27