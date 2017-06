Worte zum Sonntag: Wenigstens alle Fragen werden erhört

Auch im Glauben sind nicht die glatten Antworten zu finden. Doch da gibt es einen, der hört: Gott. Das wird von Unfallhelfern und Notfall-Seelsorgern erwartet, dass sie zuhören. Es hilft, wenn jemand meine Fragen hört, die Hand hält, mich umarmt. Oderflut und Elbehochwasser, Brandkatas­trophen und Sturmschäden öffneten Türen zum Nachbarn und zum Herzen von Mitmenschen.Wie gut, wenn jemand Brote bringt, mit der Schaufel kommt oder einfach nur die richtigen Worte findet. Doch nicht nur in Notzeiten hilft solche Zuwendung. Nicht nur nach den Katastrophen sind Gottesdienste gute Orte für Begegnungen. Wir dürfen einander annehmen wie Christus uns annimmt. Jesus Christus wird uns nicht alle Fragen beantworten, aber er will uns im Klagen trösten und tragen. Er hat am Kreuz nicht nur Schmerzen ertragen, sondern auch die Fragen nach dem Warum.