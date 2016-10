WortKlang - Lyrik im Konzert in Großrudestedt am 1. November 2016

Die Sparkassenstiftung Sömmerda und die Gemeindebibliothek Großrudestedt laden zu einer weiteren Ausgabe der Lesereihe „WortKlang“ ein. Am Dienstag, dem, ist die „WortKlang“-Reihe zu Gast im Bürgerhaus „Deutsches Haus“ in Großrudestedt (Karl-Marx-Platz 3, 99195 Großrudestedt). Beginn ist 19:00 Uhr. Den Abend gestalten der, das Jenaerund deraus Großrudestedt.Der abwechslungsreiche Abend steht unter dem Titelhat sich thüringenweit einen Namen als Rezitator gemacht und ist vor allem dafür bekannt, kenntnisreich, kurzweilig und mit feiner Ironie in die Werke anderer Autoren einzuführen. Aus seinem reichen Repertoire werden Werke des Barock und der Aufklärung zu Gehör gebracht, gefolgt von solchen Heinrich Heines, Joachim Ringelnatz‘, Robert Gernhardts und anderer.Für musikalische Heiterkeit wird an diesem Abend das Jenaersorgen. Mit seiner außergewöhnlichen Besetzung – Heike Besen am Sousaphon, Judith Rotter an der Violine und Eszther Rotter am Piano – und mit stilvollen Arrangements aus Ragtime, Jazz, Swing, Jiddischen Weisen, Salon- und Kaffeehausmusik ist das Trio ein Garant für beste Unterhaltung.Zur Einstimmung auf den Abend und zum Abschied wird zudem der Großrudestedterseine Stimmen erklingen lassen.Durch die Förderung der Sparkassenstiftung Sömmerda beträgt der6 € bzw. 4 € (ermäßigt). Karten im Vorverkauf sind ab Montag, dem 24. Oktober 2016, in Großrudestedt in der Sparkassen-Filiale und in der Bäckerei Thieme erhältlich.Die Reihe „WortKlang“ wurde von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und dem Lese-Zeichen e.V. Jena vor 11 Jahren ins Leben gerufen und tourt seitdem erfolgreich durch Thüringen. Sie ist ein Mal im Jahr auch im Landkreis Sömmerda zu Gast.