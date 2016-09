„Zwischen Schule, Arbeit und Behörden. Wie Muslime in Thüringen leben“

Aus der Reihe Islam und Muslime in Thüringen. Drei Abende zum Islam Gespräch und Diskussion mit Dr. Aysun Tebkas, Ärztin, Jena und Dörthe Thiele, Jena am Mittwoch, 14. September 2016, 19.30 Uhr, Erfurt, Kleine Synagoge, An der Stadtmünze 5

In den letzten Monaten wird bei uns verstärkt über den Islam diskutiert. Wir hören Nachrichten, welche Muslime in die Nähe von Gewalttaten rücken, wir hören aber auch von Bemühungen vieler Muslime, in Erfurt heimisch zu werden und eine erste Moschee zu bauen. Hinter diesen Aufsehen erregenden Informationen gibt es ein normales Leben und einen gewöhnlichen Alltag mit Konflikten in der Schule, Behördengängen und natürlich auch mit muslimischen Festen.Wir wissen wenig vom wirklichen Leben unserer neuen Nachbarn. Die drei Abende bemühen sich daher um einen Blick auf den Alltag vieler Muslime in Thüringen.