15.03.2017: Workshop "Gehirndoping mit Gewürzen"

Workshop mit Dr. Sabine Paul , Expertin für genussvollen Stress-Schutz nach dem Vorbild der Natur, zum Thema „Gehirn Doping mit Gewürzen“.



Inhalte:



- wie Gewürze Konzentration und Gedächtnis fördern

- welche Gewürze und Gewürzmischungen sogar als „Doping“ gezielt eingesetzt

werden können

- wie vielfältig Sie Gewürze verwenden können, um die geistige Lebenskraft zu

fördern

- wie einfach es ist, aromatische und gehirnstärkende Gewürzmischungen selbst

herzustellen



Das nehmen Sie aus diesem Workshop mit:



- zwei selbst gemixte Gewürzmischungen in Bio-Qualität

- die Rezepte für die Gewürzmischungen







Im Workshop genießen Sie:

- einen besonderen Begrüßungsdrink, der das Gehirn in Schwung bringt und das

Gedächtnis stärkt

- eine anregende Einführung in das Gehirn-Doping mit Gewürzen

- kleine Snacks mit Gewürzen

- das eigene Herstellen von zwei hocharomatischen Gewürzmischungen







Veranstalter: Balance-Helpcenter Erfurt, verbindliche Anmeldungen unter kontakt@balance-und resilienz.de

Telefon: 0361/6012872



Preis: 49,00 €



Mehrt Infos unter: www.businessloft-erfurt.de