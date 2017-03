6. SOKA RUN am 13.05.2017 - Domplatz/Erfurt

Erfurt : Domplatz |

Domplatz | Wir laden herzlich zum 2. SOKA RUN 2016 auf dem DOMPLATZ in ERFURT ein!



++++ Änderungen sind vorbehalten ++++



Im Rahmen der aktuellen Evaluierung des Gesetzes "Zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren" und den anstehenden Anhörungen im Thüringer Landtag, haben wir uns entschlossen, noch einen RUN zu veranstalten. Für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und gegen Diskriminierung.



Oberstes Ziel ist die ABSCHAFFUNG DER RASSELISTE!!!



Was ist ein SOKA RUN?

Der SOKA Run ist ein friedlicher Protestmarsch - gegen Diskriminierung bestimmter Hunderassen - organisiert vom Verein SOKA Freunde Thüringen e.V.

Für ein besseres Verständnis bestimmter Hunderassen, deren Wesen sowie das Zusammenspiel von Hund und Halter.



Weitere INFO's, wie: Strecke, Hinweise, Parkhäuser, Richtlinien. Infostände und, und, und unter:



