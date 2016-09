„Außergewöhnliche Vorfälle an der innerdeutschen Grenze in Thüringen“

„Stasi-Akte spezial" am Dienstag, 04. Oktober 2016, um 16:30 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltungsreiheein.40 Jahre lang verlief mitten durch Deutschland eine stark bewachte Grenze. Dort standen zwei sich bekämpfende Gesellschaftssysteme gegenüber. Aus den Unterlagen der Staatssicherheit ergibt sich ein vielfältiges Bild über den Alltag an dieser Grenze.Einige außergewöhnliche Grenzzwischenfälle aus den Stasi-Akten stellen wir Ihnen im Rahmen der Veranstaltung „Stasi-Akte spezial“ vor. Dabei geht es um die irrtümliche nächtliche Landung eines US-amerikanischen Hubschraubers beim Grenzort Gerstungen, um spektakuläre Fluchten und Fluchtversuche mit LKWs und Segelflugzeugen sowie um merkwürdige, verbotene Dialoge zwischen DDR-Grenzsoldaten und dem Bundesgrenzschutz.Unterlagen der Geheimpolizei dokumentieren auch, wie sie durch eine vorgetäuschte „Republikflucht“ einen Agenten in die Bundesrepublik einschleuste. Eine Gefangenenakte zeigt exemplarisch das Vorgehen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gegenüber einem Grenzsoldaten, der einen Fluchtversuch plante.Im Anschluss an den Vortrag folgt eine Archivführung. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.In unserem Informations- und Dokumentationszentrum können die Ausstellungen "Sicherungsbereich DDR" sowie die Zusatzausstellung der UOKG "Mauern-Gitter-Stacheldraht" besichtigt werden.