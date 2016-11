Ausstellung "Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland“

Neue Zusatz-Ausstellung im Informations- und Dokumentationszentrum

zu sehen bis 31. Januar 2017

"Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland“

Archiv-Führung

Anlässlich des 55. Jahrestages des Mauerbaus präsentiert die Außenstelle Erfurt des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU) die zeithistorische Ausstellungder Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Zeitungen BILD und DIE WELT bis 31. Januar 2017.Erzählt wird die Geschichte der innerdeutschen Grenze als auch der Berliner Mauer. Sie dokumentiert mit eindrücklichen Fotos und Dokumenten aus den Archiven der beiden Zeitungen, die teilweise erstmals nach Jahrzehnten wieder gezeigt werden. Die Autoren beschreiben das SED-Grenzregime und seine Opfer, die Haltung der Westmächte zum Mauerbau, Fluchten und Fluchthilfe, den Alltag entlang der innerdeutschen Grenze und in der geteilten Stadt wie auch die glückliche Überwindung der Teilung mit der Friedlichen Revolution des Jahres 1989. Den Abschluss bildet die juristische Aufarbeitung der Grenze durch Deutschland mit den Mauerschützenprozessen.Zu besichtigen ist auch die ständige Ausstellung im Informations- und Dokumentationszentrum. Sie zeichnet die geschichtliche Entwicklung des Staatssicherheitsdienstes nach und dokumentiert einige seiner regionalen Aufgaben im ehemaligen Bezirk Erfurt. Dazu zählten insbesondere die Sicherung der Staatsgrenze zur Bundesrepublik und die Überwachung der Transitstrecke zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin. Ebenso zeigen wir diverse Ausstellungsstücke, wie z. B. Körpergerüche in Einweckgläsern und MfS-Musterakten.Gerne können Gruppen einen Termin für eine individuelleunter Telefon: (03 61) 55 19-0 oder per Mail: asterfurt@bstu.bund.de vereinbaren. Feste Archivführungen finden jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) um 16.00 Uhr statt. Die Termine können Sie unserem Veranstaltungskalender entnehmen. Die letzte Führung im Jahr 2016 bieten wir am 15.12.2016 an.