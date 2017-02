Bernsteinzimmer: Der Mythos lebt

Im Mittelpunkt: Das Bernsteinzimmer

Das Buch:

Zur Person:

Das Bernsteinzimmer

Irgendwo schlummert es, das verschollene Bernsteinzimmer! Schatzsucher und Glücksritter, Fanatiker und Experten - selbsternannt oder nicht - sind sich dessen sicher. Wenn es auch nach wie vor keine Spur des seit Kriegsende Unauffindbaren gibt, so ist er lebendig wie nie: Der Mythos Bernsteinzimmer. Immer wieder wird spekuliert und gesucht, was das Zeug hält. Hat das prächtige Zimmer abgebaut und in Kisten verstaut vielleicht Königstein nie verlassen? Ist es verbrannt? Liegt es in geheimen Depots im Erzgebirge sicher vergraben? Sollte man eher in der Nähe von Coburg suchen? Auf der Halbinsel Wustrow? Oder doch besser tief unter der Erdoberfläche in der Nähe von Weimar? Auch das Jonastal bei Arnstadt wird immer wieder als möglicher Versteckort gehandelt."Allein in Deutschland wurde das Bernsteinzimmer schon an 130 verschiedenen Orten vermutet und gesucht", weiß Dieter Schmidt. Er unternimmt in seinem Buch "Verborgenen Schätzen auf der Spur" eine Reise in die Zeit, als der Zweite Weltkrieg dem Ende zuging und die noch agierende Führung des Dritten Reiches Beutegut in Sicherheit bringen ließ. Man kann es auch Kunstraub nennen. Bis heute soll längst nicht alles wiedergefunden worden sein, was in den letzten Kriegsmonaten in alten Bergwerksschächten, Geheimkammern oder unwegsamen Schluchten versteckt worden war. "Da werden noch viele geheime Depots vermutet."Rund 20 solcher Geschichten um verschollene Schätze hat sich der in Bad Langensalza lebende Dieter Schmidt in seinem Buch angenommen. Sie spielen in Österreich und Deutschland. Auch das Jonastal, Schloss Reinhardsbrunn, Weimar und das ostthüringische Berga kommen ausführlich vor. Während Dieter Schmidt einige Jahre lang in Berlin wohnte, begann er sich für das Thema Beutegut zu interessieren. Er, der immer schon Geschichtsbegeisterte, kam plötzlich nicht mehr los von dem spannenden Thema. Daran haben vor allem Prähistoriker Dr. Klaus Goldmann und Autor Günter Wermusch großen Anteil. "Wenn es dich einmal packt, kommst du nicht mehr los!" Ungezählt sind die Stunden, die Dieter Schmidt seit 2011 mit Gesprächen und in Archiven verbrachte. "Da liegen die interessantesten Sachen", schwört er und hat Unmengen an Material zusammengetragen. Natürlich, fügt er hinzu, gebe es bei diesem Thema Vermutungen ohne Ende, was den Verbleib der Schätze anbelangt. Aber auch viele Unterlagen, die für Fakten sorgen. Die er in den Kapiteln vom Geheimdepot in Böhmen bis hin zur Raubkunst verhökernden Schmuck-Ilse festgehalten hat.Eine herausragende Rolle spielt auch in Schmidts Buch das Bernsteinzimmer, natürlich. Und das wird es auch weiter tun. "Ich hatte inzwischen viel Zeit zum Nachdenken", lässt er die zusammengetragenen Informationen seit dem Erscheinen seines Buches Revue passieren. Noch etwa zehn Kapitel möchte er schreiben, so viel geben seine Recherchen auf jeden Fall her. In seinem nächsten Buch, das er im Herbst fertig haben möchte wird auch das Bernsteinzimmer wieder erwähnt. Diesmal aber anders. "Ich habe viel dazugerlernt und mir eine Meinung gebildet", spricht der heute 80-Jährige über sein Vorhaben, etwas zu enthüllen. "Meine Erkenntnisse sind so stabil, dass ich sie zu Papier bringen kann", macht Dieter Schmidt auf seine ureigene Erkenntnis, wo sich das Bernsteinzimmer wirklich befinde, neugierig. "Das wird einiges auslösen, das ist ein Knaller, eine brisante Sache, die durchaus zu diplomatischen Verwicklungen führen kann!"Gert Dieter Schmidt "Verborgenen Schätzen auf der Spur - Die unendliche Suche nach dem Bernsteinzimmer", Heinrich-Jung-Verlagsgesellschaft mbH, Zella-Mehlis/MeiningenGert Dieter Schmidt, den die meisten nur als Dieter Schmidt kennen, stammt aus dem Vogtland. In den 60er-Jahren verschlug es ihn und seine Familie nach Sömmerda, anschließend lebte er jahrzehntelang in Erfurt. Vor der Wende begann er zu fotografieren, er lieferte mehreren Zeitungen Sportfotos. Dieses Hobby machte er nach 1990 zum Beruf. Von 2003 bis 2014 lebte Dieter Schmidt in Berlin. Nun ist der Ruheständler - der Liebe wegen - in seine Wahlheimat Thüringen zurückgekehrt, er wohnt in Bad Langensalza.Das Bernsteinzimmer, ein im Auftrag des ersten Preußenkönigs Friedrich I. von Andreas Schlüter gefertigter Raum mit Wandverkleidungen und Möbeln aus Bernsteinelementen, wurde ursprünglich im Berliner Stadtschloss eingebaut. 1716 wurde es vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen verschenkt. 1743 wurde das Bernsteinzimmer unter der Regentschaft von Zarin Elisabeth im Winterpalast dauerhaft aufgebaut. Dieselbe Regentin ließ im Jahre 1755 einen Raum für die Bernstein-Paneele im Katharinenpalast in Zarskoje Selo bei Sankt Petersburg einrichten, in dem das Bernsteinzimmer dann fast zwei Jahrhunderte verblieb. Nachdem die Wandverkleidungen und das Interieur 1941 als Kriegsbeute durch die deutschen Besatzer geraubt und ab 1942 im Königsberger Schloss ausgestellt wurden, sind sie seit der ebenfalls kriegsbedingten Evakuierung des Schlosses von 1945 verschollen.