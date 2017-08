Berufliche Grundbildung für Geflüchtete

Informationstag zum Sprach- und Grundbildungskurs am 21.08.2017 um 11:00 bei der IBS gGmbH, Wallstraße 18 in Erfurt



Das Thüringer IvAF Netzwerk „BLEIBdran. Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen“ erarbeitet mit jungen Geflüchteten auf vielfältigste Art und Weise Zukunftsperspektiven. Ein wesentliches Unterstützungsangebot ist ein fünfmonatiger Sprach- und Grundbildungskurs, der vom 11.09.2017-28.02.2018 täglich 9:00-15:00 Uhr stattfinden wird. Organisiert wird der kostenfreie Kurs durch das Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) gGmbH, einem Tochterunternehmen der AWO Thüringen, zusammen mit dem Flüchtlingsrat Thüringen e.V. und der ERFURT Bildungszentrum gGmbH.



Das Programm beinhaltet einen Deutschkurs auf dem Niveau A2 mit dem Ziel B1, weiterhin Grundbildung in Mathe, Computer, Bewerbungstraining und Sozialkun-de. Der Kurs setzt eine Grundkenntnis der deutschen Sprache auf dem Niveau A2 voraus und ist geeignet für junge Geflüchtete (bis 30 Jahre) mit Duldung, Aufent-haltsgestattung oder mit einem humanitären Aufenthaltstitel, die sich beruflich orientieren, eine Schule besuchen, eine Ausbildung machen oder ein Praktikum absolvieren möchten.Alle Interessierten sind herzlich zum Informationstag am 21.08.2017 um 11:00 Uhr bei IBS gGmbH in der Wallstraße 18 (Eingang C) in Erfurt eingeladen. An diesem Tag stellen die Kursorganisator*innen das Kursprogramm vor und stehen für Fra-gen bereit. Zur Aufnahme in den Kurs findet ein kurzer Test in Mathe und Deutsch statt.„Bildung und berufliche Teilhabe sind wichtige Schlüssel zum selbstbestimmten Gestalten des eigenen Lebens – für deutsche Jugendliche und jugendliche Geflüchtete umso mehr. Unser Kurs vermittelt Inhalte, die für den nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses und für die Aufnahme einer Ausbildung wichtig sind“, wirbt Nancy Jessulat von der IBS gGmbH für den Kurs.Das Thüringer Netzwerk BLEIBdran wird im Rahmen der ESF – Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.