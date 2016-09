„Besondere Fundstücke aus der Sammlung der Stasi“

Vortragsreihe „Stasi-Akte spezial“ in der BStU-Außenstelle Erfurt



Im Erfurter Stasi-Unterlagen-Archiv lagern neben 4.500 laufenden Metern Akten und 600 laufenden Metern Karteikarten auch diverse Fundstücke, die die Bezirksverwaltung Erfurt und deren untergeordnete Kreisdienststellen in der Region zusammengetragen haben.Darunter befinden sich Gegenstände, wie zum Beispiel Orden, Gedenkteller, Propagandaplakate und Devotionalien der Traditionspflege. Im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) dienten diese Gegenstände der Selbststilisierung, der inneren ideologischen Festigung und der Nachwuchsgewinnung.In mehr als 400 Veranstaltungen des MfS im ehemaligen Bezirk Erfurt in den Jahren 1988/89 schwor das MfS mehr als 14.000 zwangsverpflichtete Schüler, Studenten, Lehrlinge sowie Parteikader auf die Ziele der SED ein. So schürte die Stasi Ängste vor „Feinden“ und stilisierte sich selbst zum Garanten einer friedlichen DDR. In der Veranstaltung wird ein damaliger Propaganda-Film über eine sogenannte „Kundschafterin des Friedens“ gezeigt.Ein Archivar erklärt Zusammenhang, Quellenwert und zeitliche Einordnung der Unterlagen und Gegenstände.Im Anschluss an den Vortrag folgt eine Archivführung. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.