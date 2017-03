City-Runde lädt zu Jahresempfang

Erfurt : Jugendhaus Fritzer |

Am 22.03.17 lädt die City-Runde von 10:00-12:00 Uhr zum 1. Jahresempfang in das Jugendhaus Fritzer in die Talstraße 13 ein.

Die City-Runde hat sich im August 2016 als Netzwerk verschiedener AkteurInnen aus den Bereichen der Kinder-, Jugend-, Familien-, Frauen- und Seniorenhilfe und der Kunst- und Kulturarbeitenden im Stadtgebiet City gegründet.

Sie versteht sich als Sprachrohr für Menschen aller Altersgruppen, die in der Erfurter City wohnen, sie gestalten und sie mit Leben erfüllen.

Im Rahmen des Jahresempfangs wird sich die City-Runde mit ihren AkteurInnen vorstellen und über Ziele und Inhalte ihrer Tätigkeiten informieren.

Im Anschluss daran findet ein moderierter "Tresen-Talk" zu aktuellen Themen der Erfurter City statt. Dabei ist das Anliegen, miteinander über Wünsche, Ziele Herausforderungen des Jahres 2017 ins Gespräch zu kommen.