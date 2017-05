Das ist die Siegerin - Eure schönste Rennente!

Ihr habt gewählt, dieist:. Herzlichen Glückwunsch dem fleißigen Bastler! Als Preis gibt es dafür drei Karten für den Kabarettbrunch im Erfurter Dasdie Stage.Auflandeten knapp dahinter derund das. Auch dazu gratulieren wir herzlichst! Die Besitzer dieser beiden kleinen Kunstwerke werden mit je zwei Karten für eine Kabarettveranstaltung im Erfurter Dasdie Stage belohnt.Die Gewinner melden sich bitte per E-Mail unter redaktionerfurt@allgemeiner-anzeiger.de, dann erfahren sie, wie sie die Karten erhalten.Ein ganz dickes Dankeschön an alle für ihre Teilnahme und natürlich an Wolfgang Staub, den Inhaber von Dasdie Brettl, Dasdie Stage, Dasdie Live und der Alten Oper Erfurt, der die Preise zur Verfügung stellt!