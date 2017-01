Die "Fettlöserin" kommt nach Erfurt

Ist es indiskret, nach Ihrem aktuellen Gewicht zu fragen?

Termin:

Es ist immer indiskret, Frauen nach ihrem Gewicht zu fragen. (lacht) Aber in diesem Zusammenhang ist es legitim. Es sind jetzt um die 160 Kilo.Irgendwann mit Mitte 20 bin ich morgens aufgewacht und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Da wusste ich: Es muss etwas passieren. Sonst hätte ich zu meinem 30. Geburtstag wahrscheinlich einen Sarg bekommen. Aber ich wusste auch, Diäten und all das, was ich bisher gemacht hatte, scheinen nicht zu funktionieren. Das war der Punkt, an dem ich eine andere Richtung einschlug.Mit 340 Kilo hatte ich keinen Alltag mehr, nur Wachsein oder Schlafen, da geht man nicht mehr raus, es gibt keine Alltagsroutine. Das Leben kommt entweder zu Besuch oder es findet nicht statt.Manche glauben, ich hätte den einen ultimativen Weg gefunden. Ich habe für mich entdeckt, dass Übergewicht keine Krankheit ist, sondern ein Symptom. Dafür, dass irgendetwas an mir nicht stimmt. Natürlich weiß ich, dass Schokolade mehr Kalorien als Kohlrabi hat. Jeder weiß, was er beim Essen falsch macht. Die wirklich wichtige Frage ist: Warum mache ich es trotzdem? Obwohl es mir immer schlechter geht, mache ich es trotzdem, das ist paradox. Wie jemand, der ein kaputte Lunge hat und trotzdem nicht aufhört zu rauchen. An diesem Punkt habe ich angesetzt.Ich habe etwas an meiner Ernährung verändert, erst mal aufgeschrieben, was ich alles esse. Du meine Güte! Es war zu viel, das Falsche, zu unregelmäßig. Würde ich am liebsten Avocados mit Knäckebrot essen, hätte ich die Probleme nicht. Aber die Vorstellung, morgen fange ich mit einer Diät an und ändere mein komplettes Leben, funktioniert nicht. Ich habe also begonnen, ernährungstechnisch zuerst kleine Dinge zu ändern: Aus fünf Brötchen vier gemacht, dazu einen Apfel. Ich dachte, wenn sich das gut anfühlt, kann ich den nächsten Schritt machen. Und wieder den nächsten. Das dauert zwar, ist aber erfolgreich und nachhaltig. So habe ich es beim Sport auch gemacht. Und ganz wichtig: Arbeit an mir selbst!Warum bin ich so drauf gewesen all die Jahre und unglücklich? Warum habe ich mich nicht genug gern? Andere sagen, wir Dicken brauchen mehr Selbstbewusstsein, das ist Blödsinn. Wir sind uns unserer Situation durchaus sehr bewusst. Das Entscheidende ist: Wir brauchen mehr Selbstwert. Ich bin es wert, für mich einzustehen, bin es mir wert, mich hübsch zu machen, mich so zu ernähren, dass es mir gutgehen kann - darauf kommt es an.Absolut. Für zwei, drei Kilo weniger kann man eine Diät machen. Aber wer nachhaltig, langfristig viel Gewicht loswerden möchte, so ab zehn Kilogramm aufwärts, muss etwas an seiner Einstellung ändern. Und das heißt nicht: Der Dicke ist zu faul, zu nachlässig. Es liegt eine emotionale Diskrepanz vor, dieser Mensch ist unglücklich. Es gibt Menschen, die sind mit 150 Kilo sehr glücklich, andere unglücklich über 60 Kilo. Die richtige Frage ist: Was macht mich glücklich? Danach muss man suchen. Abnehmen und Gesundwerden hat auch etwas mit Glücklichwerden zu tun. Das schafft keine Ananasdiät... Jeder von uns ist mehr wert als irgendeine Zahl auf der Waage.Das bin ich!Klar kommt da was. Ich bin eine große blonde dicke Frau. Ich bin Autorin, stehe auf der Bühne, ich verstecke mich nicht, ich zeige mich. Dabei laufe ich körperbetont durch die Gegend, meine Kleidung kaschiert nichts. Nicht, weil alle meinen Hintern sehen sollen, sondern weil es meiner Figur zuträglicher ist. Alles andere macht mich dicker. Und natürlich gibt es Menschen, die die Klappe aufreißen. Die haben ihre Meinung - die auf gar nichts basiert - und tun diese gern laut kund. Beim Dicken ist seine vermeintliche Schwäche ja sichtbar. Die eigene Unzulänglichkeit fühlt sich in dem Moment weniger schlecht an, wenn ich auf dem Dicken rumhacken kann. Das ist alles so schön einfach. Das würden diese Leute auch tun, wenn ich schlank wäre, dann würden sie etwas anderes finden.Mit ertragen hat das nichts zu tun. Ruft mir einer hinterher 'Oh, 'ne Fette", sage ich 'Oh, das hast du von ganz allein festgestellt?!' Humor ist, glaube ich, nichts, dass man als Waffe benutzt. Viele tun es, ich nicht. Ich versuche, einfach ehrlich zu sein und über ein Thema zu sprechen, das vielschichtig ist, tragisch, auch komisch. Man kann sehr viel mehr erreichen, wenn man anderen Dinge sagt und sie dabei ein positives Gefühl haben. Und das schafft Humor. Ob man allerdings Humor braucht, um das alles durchzustehen, kann ich nicht sagen.Mit dem Abnehmen hat das nichts zu tun, das ist meine ganz persönliche Angelegenheit. Würde ich jetzt nicht weiter abnehmen - was nicht der Fall ist - ginge das auch niemanden etwas an. Ich nehme nicht für Menschen da draußen ab. Trotzdem lasse ich andere teilhaben, sagen ihnen, dass es geht. Es nicht einfach ist. Und man muss darüber sprechen. Es gibt kaum eine Frau, die sich nicht zu dick fühlt. Und trotzdem ist dieses Thema tabuisiert. Wir sprechen nicht mit den Übergewichtigen, höchstens über sie, machen uns über sie lustig. Aber fürs das Thema Abnehmen und Ernährung an sich mache ich schon gern den Mund auf, denn da läuft irrsinnig viel falsch. So viele Menschen sind todunglücklich, meinen, sie wären nicht gut genug. Bloß, weil sie übergewichtig sind. Das ist so falsch.Bis vor kurzem habe ich noch als Abnehm-Coach gearbeitet. Mittlerweile kommen die Menschen in meine Vorstellungen. Die sind allerdings keine Abnehm-Vorträge, sondern Kabarett. Ich sage auch niemals jemandem: Du musst abnehmen! Ich sage: Du musst glücklich sein.Ich nehme weiter ab, klar. Mein Ziel möchte ich nicht an einer Zahl fest machen, aber 125 Kilo finde ich gut. Für andere ist das weit weg vom Normalgewicht, für mich geht es um Lebensqualität. Wenn ich an dem einen Punkt angelangt und zufrieden bin, höre ich auf. Allerdings nicht damit, auf der Bühne zu stehen. Das nächste Buch kommt im Herbst, das nächste Bühnenprogramm soll Ende des Jahres starten. Ich bin noch lange nicht fertig.Nicole Jäger "Ich darf das, ich bin selber dick", Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr, Dasdie Live in Erfurt, Telefon 0361 / 551166.