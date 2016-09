Erneut Note 1.0 für die HK Pflegedienst gemeinnützige GmbH

Zum zweiten Mal in Folge erhält der ambulante Pflegedienst mit Sitz in Nesse-Apfelstädt ein sehr gutes Ergebnis vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen. Die gemeinnützige Gesellschaft im Drei-Städte-Eck Erfurt-Arnstadt-Gotha wurde am 15. September 2016 geprüft.

Die Qualitätsprüfung umfasste die Bereiche Pflegerische Leistungen, Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen, Dienstleistung und Organisation und Befragung der Kunden in welchen überall nur Bestnoten erzielt worden. Ein Ergebnis, welches die kontinuierliche gute Arbeit des Pflegedienstteams mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wiederspiegelt, welches sich hauptamtlich und ehrenamtlich für über 280 Menschen in der Region von der Pflege bis zum Seniorennachmittag einsetzt. Gute Voraussetzungen also für die Herausforderungen, welche die Pflegereform in den nächsten Jahren mit sich bringt.Ein großes Dankeschön gilt auch der Prüferin des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Thüringen e.V. Frau Radicke, welche im Rahmen des konstruktiven Prüfverfahrens zahlreiche Tipps und Anregungen für die Weiterarbeit in der Qualität geben konnte.