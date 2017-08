Es ist wieder Kleiderbörse in der Schwangerschaftsberatung donum vitae in Erfurt:

Erfurt : donum vitae Schwangerschaftsberatung |

Wann?

immer am letzten Donnerstag im Monat

31.08.2017

von 10.00 bis 12.00 Uhr

inklusive Kaffee und Kinderbetreuung

Wo?

Schwangerschaftsberatungsstelle donum vitae

Schlösserstraße 11, 99084 Erfurt

Tel.: 0361 / 6029482

Was?

ein buntes Sortiment an gebrauchten Kindersachen Größe 50 bis 164

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.