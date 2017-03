Gassitreff 22.04.2017 Treffpunkt Erfurt/Hubertus

Wir treffen uns auf dem Parkplatz Hubertus, wie jedes Jahr.Fahren dann aber gemeinsam zum Riechheimer Berg und laufen dann zum "Sonnenhof" https://www.google.de/maps/place/Sonnenhof+eG/ @50.8996169,11.1053837,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47a40be4c436aa21:0x8f1bb082c32cd32!8m2!3d50.8878238!4d11.1505715Wer zum Hubertus gelaufen kommt, bitte rechtzeitig melden.Wir können evtl noch Sitzplätze in Autos zur Verfügung stellen. Also meldet euch bitte :-)--------------------------------------------------------------------------Wir laden herzlich zum 1. Gassitreff 2017 ein ❤️ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!!!Traditionell treffen wir uns am Parkplatz Hubertus stadtauswärts.Anschließend wandern wir (inklusive verlaufen) durch den Steigerwald Richtung Waldcasino.Nach Speis und Trank geht es wieder zurück.Bitte beachtet:✔️ anhand der Anzahl der Teilnehmer, bestellen wir Plätze im Restaurant/Biergarten✔️ Leinengang; ohne Ausnahme✔️ die Auflagen des aktuellen Gesetzes "Zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren" sind einzuhalten.✔️ wir unterstützen die Aktion www.gulahund.deBeginn: 15:00 UhrEnde: ca. 19:00 Uhr