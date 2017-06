Erfurt : donum vitae Schwangerschaftsberatung |

Jeden letzten Dienstag im Monat um 18.00 Uhr findet ein Gruppentreffen für ungewollt Kinderlose in den Räumen der Schwangerschaftsberatungsstelle donum vitae in der Schlösserstraße 11 in Erfurt statt. Der nächste Termin ist der 27.06.2017.



In dieser Runde können sich Frauen, Männer und Paare gegenseitig austauschen und unterstützen. Eine erfahrene Beraterin steht der Gruppe zur Seite.



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter 0361 / 6029482 oder per E-Mail an erfurt@donum-vitae-thueringen.de