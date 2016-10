Erfurt : donum vitae Schwangerschaftsberatung |

Am 01.11.2016 findet um 15.00 Uhr die nächste Infoveranstaltung "Rund um die Geburt" bei donum vitae in Erfurt statt. Wir informieren Schwangere und werdende Väter über Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, Sorgerecht, Kinderbetreuung, Beantragung von Babyerstausstattung, etc. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo? donum vitae Schwangerschaftsberatungsstelle Schlösserstr. 11, 99084 Erfurt Tel.: 0361-6029482