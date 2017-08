Keine Panik: Lindenbergs Panamera ist zu haben

Ein begehrtes Sammler-Objekt dürfe der Porsche Panamera S E-Hybrid von Kult-Rocker Udo Lindenberg sein. Nur beim Anblick der neonfarbenen Ledersitze wird der eine oder andere wohl Panik-Attacken bekommen. Zur 333 PS starken VIP-Ausführung gehört natürlich auch eine „No-Panic“-Einstiegsleiste. Der Preis: 139.000 Euro.Bleiben wir in der Hansestadt. Denn auch der Ford Mustang Fastback aus dem Jahr 1968 des Hamburger Star-Kochs Tim Mälzer ist auf dem Markt. Interessenten dürfen sich allerdings nicht von der auffälligen Gold-Metallic-Lackierung abschrecken lassen. Der blubbernde V8 mit fünf Liter Hubraum wird für 39.990 Euro angeboten. Auch Hollywood-Star Ethan Hawke fährt auf Pony Cars ab. Sein liebevoll restaurierter Ford Mustang GT Fastback von 1968 steht jetzt für 41.900 Euro bei mobile.de zum VerkaufFußballer dürfen im Promi-Cub nicht fehlen. Bayern-Star Franck Ribéry hat einst in einem Audi RS7 Sportback die Straßen Münchens unsicher gemacht. Für knapp 100.000 Euro erhält man nicht nur satte 560 PS, sondern auch einen Motor mit sehr wenig Laufleistung. Erst 10.000 Kilometer hat Ribéry mit dem Sportcoupé seit der Erstzulassung im Oktober 2015 zurückgelegt.Ein ganz besonderes Schmuckstück ist der Jaguar E-Type Serie 1 3.8 Coupé (Baujahr 1964) von Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Der Sportwagen hat gerade mal 4.800 Kilometer auf dem Tacho. Das Modell wurde lediglich 7.669 Mal gebaut. Bis 2009 cruiste Nicos Vater Keke mit dem 179.000 Euro Briten durch die Straßen Monte Carlos.Die teuerste Promi-Kutsche gehörte Ferdinand Piëch. Der Ex-Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG und Großaktionär der Porsche Automobil Holding SE, war standesgemäß in einem 911 GT3 RS unterwegs. Für rund 230.000 Euro steht der Piëch-Porsche jetzt zum Verkauf. Der 500 PS starke Sportwagen ist noch nicht mal zwei Jahre alt.