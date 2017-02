Erfurt : Gemeindehaus Martini Kirche |

Großer sortierter Kindersachenbasar / Flohmarkt / Babybasar

am 25.3.2017 von 9:00 bis 12:00 Uhr

im Gemeindehaus der Martini Kirche Nikolausstraße 8 in 99089 Erfurt.



Angeboten werden Kindersachen in allen Größen, Babyartikel, Spielzeug, Bücher/CDs/DVDs, Schuhe, Zubehör und und und.. wir laden Euch ein zum Schnäppchen machen. Bitte nutzt am besten öffentliche Verkehrsmittel Bus- und Bahnhaltestellen sind nicht weit entfernt.



Es gibt auch selbstgebackenen Kuchen (auch zum mitnehmen).