Erfurt : donum vitae Schwangerschaftsberatung |

Am Donnerstag, den 23.02.2017, findet von 10.00 bis 12.00 Uhr die monatliche Kleiderbörse bei donum vitae statt.

Wo? donum vitae Schwangerschaftsberatungsstelle, Schlösserstraße 11, 99084 Erfurt

Was? ein buntes Sortiment an gebrauchten Kindersachen, Spielzeug und diversen Artikeln für Kinder weitere Infos unter: 0361 / 6029482