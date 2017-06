"Künstler in der DDR im Visier der Stasi" mit Werken des Thüringer Malers Werner Schubert-Deister

Die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) zeigtdie Kunstausstellung unter dem Motto"Künstler in der DDR im Visier der Stasi" am Beispiel des Thüringer Malers Werner Schubert-DeisterIm Jahr 1981 wurden Bilder von Schubert-Deister in der privaten "Galerie im Flur" am Erfurter Anger ausgestellt. Die Stasi bekämpfte diese unangepasste „illegale“ Kunst und ließ die Galerie schließen.Wir zeigen ebenfalls Ausschnitte aus den Stasi-Akten der Galerie und der damaligen Kuratorin Gabriele Stötzer, ehemals Kachold.Die ausgewählten 25 Gemälde hauptsächlich aus den 80er Jahren könnenwährend derbesichtigt werden.