Mein Dank geht nach Bad Liebenstein

Sie haben mir in einer Notsituation ganz selbstlos geholfen.

Nachdem ich mich aus meinem Auto ausgesperrt habe, ist die junge Frau zu einer Werkstatt gefahren, wo leider am Samstagnachmittag, dem 29.10.2016, schon geschlossen war. Sie hat das kleiner ihrer Kinder von der Mutter anholen lassen und ihren Mann zum Auto gebeten.Die Männer links im Bild haben solange in ihrem Werkstattwagen gekramt bis sie das passende Werkzeug gefunden hatten… nur ein stabiler Draht war nicht dabei. Den hat der junge Mann, ganz links, nach einen Anruf gebracht.Der Schlüssel wurde von Sitz geangelt und durch einen Spalt zwischen Dach und Tür gefädelt.Eine Gemeinschaftsarbeit, wie ich sie so noch nie erlebt habe.Fast 2 Stunden waren diese Menschen mit mir beschäftigt.Vielen, vielen Dank.