Mit BIODANZA das Leben tanzen

Erfurt. Männer wie Frauen jeden Alters sind herzlich eingeladen BIODANZA kennenzulernen. Ein neuer wöchentlicher Anfängerkurs mit 10 Abenden beginnt ab Donnerstag, 26. Januar um 19 Uhr mit einem Schnupperabend für Interessierte, im "Raum für Lebensfreude" in der Friedrich-Engels-Str. 18 in Erfurt. Die körper- und bewegungsorientierte Methode BIODANZA verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit altem Wissen über die Heilkraft des Tanzes. Sie wurde vom chilenischen Psychologen und Anthropologen Rolando Toro entwickelt und hilft der Gesunderhaltung und Persönlichkeitsentwicklung. BIODANZA bringt den natürlichen Ausdruck von Lebensfreude zum Blühen, durch inspirierende Musik und respektvolle Begegnungen in der Gruppe, abseits von "richtigen" oder "falschen" Schritten. Im BIODANZA kann die eigene Vitalität, Kreativität, Lebensfreude und Sinnlichkeit erlebt, die Einzigartigkeit und die Lust ein Mensch zu sein gespürt werden.Weitere Infos unter: www.biodanza-erfurt.de Anmeldungen bei Gabriele Textor 0151-52521766 oder per E-Mail: textor@biodanza-erfurt.de