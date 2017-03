Nachtgeister und Morgengedanken

Guten Morgen lieber Samstag,ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich da bin.Ich bin froh, das schreiben zu können. Klingt für sie komisch? Ja, ist es auch. Aber nicht für mich. Die Nächte sind mein Feind. Ich habe Depressionen. So, jetzt ist es raus. Ich habe mich geoutet. Das erste Mal offen zugegeben, dass ich krank bin. Ist das ein weiterer Schritt auf dem Weg raus aus dem Tal der Tränen? Ein weiterer Versuch zurück ins Leben? Wird sich zeigen. Vielleicht ist es auch der erste Schritt zur Ächtung, zum ausgestoßen sein, zum mit-dem-Finger-drauf- zeigen Objekt zu werden. Auch das wird sich zeigen. Ich weiß, das hier ist keine Selbsthilfeplattform. Aber vielleicht macht es anderen Betroffenen Mut, aus ihrer sich selbst auferlegten Isolation herauszukommen. Das Versteckspiel zu beenden. Die Notlügengebetsmühle beiseite zu legen. Das Fassadengrinsen nicht mehr aufrecht halten zu müssen. Ich weiß es nicht. Sie selbst entscheiden es. Es gibt viele Menschen in ihrem Umfeld, denen es ähnlich geht. Aber leider sind Depression und andere seelische Erkrankungen Leiden im Verborgenen, im Zwiegespräch mit dem Therapeuten hinter verschlossenen Türen. Eine Krankheit, für die sich der oder die Betroffene schämt. Muss das sein? Schämt sich ein Diabetiker dafür, das er sich Insulin spritzen muss? Nein und das ist auch gut so. Also bitte, seien sie tolerant gegenüber ihren Mitmenschen mit seelischen Erkrankungen. Man kann mit Depressionen leben (besser natürlich ohne). Ich tue es seit Jahren. Man ist nicht gaga. Man ist nicht bescheuert. Man ist nur eben krank. Krank an der Seele. Kein Depressiver möchte wie ein rohes Ei behandelt werden. Aber auch nicht aussortiert und in die Schublade "Vollpfosten" gesteckt werden. Geht mit ihnen um wie mit jedem anderen (kranken) Menschen. Fragt, wenn ihr was darüber wissen wollt. Fragt genauso viel oder wenig, wie ihr einen Krebspatienten, einen Zuckerkranken oder einen Allergiker zu seinem Leiden fragen würdet. Sonst bitte geht normal mit uns um. Dann macht ihr uns das Leben lebenswerter. Und schon das kann helfen, wieder Fuß zu fassen und das Leben als Geschenk, als lohnenswerten Weg zu sehen. Danke an sie alle, die jetzt offener und vorurteilsfreier mit der Krankheit und den Betroffenen umgehen werden. Danke, lieber Samstag, dass ich dich erleben darf.