Papageiendame Daisy ist Fan von Werder Bremen

Daisy aus Sömmerda ist Fußballfan und seit fünf Jahren das Maskottchen der „Werder Freunde Erfurt“. Die Papageiendame plaudert aus dem Vogelkästchen:

Grün-weiße Herzen



Zusammen Fußball gucken:





Aus der Fanclub-Chronik

Da sage mal einer, ich würde nichts von Fußball verstehen. Ich zeig‘ euch gleich die rote Karte! Dabei pfeifen‘s die Spatzen längst von den Dächern: Ich, Papageiendame Daisy aus Sömmerda, bin sozusagen der zwölfte Mann bei den Werder Freunden Erfurt, einem Fanclub, den es schon seit mehr als sieben Jahren gibt. Besser noch, ich bin sogar der Hahn im Korb, naja, die Ara-Dame auf der Stange oder auf dem Arm von Herrchen oder Frauchen, aber auf jeden Fall das Maskottchen der Jungs und Mädels. Und das seit ganzen fünf Jahren. Volltreffer, kann ich da nur sagen.Ab und zu gönne ich es mir mal, zusammen mit meinen „Eltern“ Hilde und Lothar Gottschall die Werder-Fans zu besuchen. Wenn sie wie am vergangenen Sonnabend in Erfurt ihre Fan-Etage eröffnen, flattere natürlich nicht im Abseits rum und bin dabei, wie so oft. Mittendrin unter uns Fans im Club, papageiig gut.Wenn wir uns sehen, können wir wieder ein bisschen quatschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, fachsimpeln natürlich und zusammen auch gern mit anderen Fußball gucken. Da lachen ja die Hühner, wenn die Bremer da nicht gleich ein paar Tore abstauben. Da kann ich dann endlich wieder ganz laut „Tooor!“ rufen. Also, da werde ich wohl mal meine Papageienkrallen drücken und hoffen, dass die Jungs schön am Ball bleiben.Aber die machen das schon, sind ja patente Kerle. Irgendwie anders als andere Kicker, mit ihrem Wir-Gefühl, das auch die Fans mit einschließt, und mit ihrer netten, umgänglichen Art. Wie alle unter einem riesigen wärmenden Flügel.Meine Clubleute hier sind da ja ganz genauso, ihr Herz ist echt grün-weiß, weiß der Kuckuck, wie so was geht. Wir passen dann auch alle gut zusammen, wenn sie zum gemeinsamen Fußballgucken ihre Fantrikots anziehen und ich mein Fan-Pulloverchen überstreife. Das hat mir mein Frauchen extra gemacht, damit jeder gleich sieht, für welche Mannschaft ich bin.Eins kann ich euch krächzen, beim Fußball würden wir manchmal am liebsten mitspielen. Und wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann kann ich schimpfen wie ein Rohrspatz. Gut, dass die Jungs da entspannter sind als ich. Obwohl, ihre Begeisterung für unsere grün-weißen Lieblinge kennt keine Grenzen. Sogar die über 80-jährige Mutter von unserem Fanclubchef Matthias Hoffmann haben sie mit ihrem Werder-Fußballfieber angesteckt. Nicht nur vor dem Fernseher. Die Clubleute fahren ab und zu ins Stadion und gucken sich das alles live an. Das ist mir dann doch eine Nummer zu groß, da ziehe ich mal lieber mein Papageienschwänzchen ein bisschen ein. Jetzt freue ich mich auf unsere neue Fan-Etage und darauf, dass ich zusammen mit dem Club am 9. September zu Nordbrand fahre. Ob ich da mal einen zwitschere...?Ach, besser nicht, sonst benehme ich mich noch wie eine Horde aufgescheuchter Hühner...Ich liebe es einfach, mit meinen „Eltern“ Lothar und Hilde unterwegs zu sein, frei wie ein Vogel. Obwohl ich Hilde ja nur Mama rufe. Ein bisschen bin ich ja wie ihr Kind. Auch, wenn ich dieses Jahr 18 werde – Lothar und Mama müssen sich ausgiebig um mich kümmern, da verstehe ich keinen Spaß von wegen Ball flach halten oder so.Früh um neun stehe ich auf. Und wehe, wir machen nicht zusammen gemütlich Frühstück. Herrlich, das ist ein wenig wie im Schlaraffenland mit den gebratenen Tauben, wenn die Gottschalls mein Frühstück oder später das Abendbrot extra zubereiten. Nüsse, warmer Obstbrei, das ist genau nach meinem Geschmack. Dafür helfe ich dann auch beim Bettenmachen, zupfe hier ein Stückchen, laufe da über die feine Bettdecke. Und wenn sie ohne mich ausgehen wollen, mache ich Krawall. Ich bleibe doch nicht auf der Bank sitzen. Ich will überall dabei sein, sonst muss ich mit den zweien daheim ein lautstarkes Hühnchen rupfen.Ich kann nämlich sogar Auto und Fahrrad fahren. Nein, natürlich nicht selber. Aber auf der Stange sitzend komme ich mit und gucke mir an, wie sich alle im Vorbeifahren die Bälle zuspielen. Manchmal gehen wir zusammen einkaufen oder spazieren über einen Jahrmarkt. Da sitze ich dann brav auf Frauchens Arm und gucke umher.Oder wir besuchen Kinder in Schulen oder Kindergärten, waren auch schon in Pflegeheimen. Alle wollen immer ganz viel über mich wissen. Aber ich lasse mal lieber die Mama erzählen, die macht das fein. Ich sonne mein Gefieder lieber in Aufmerksamkeit. Ach, ich liebe es, unter so vielen bunten Vögeln – ääh Menschen – zu sein. Da kann es mir nicht laut genug zugehen. Das ist dann so ein bisschen wie auf dem Fußballfeld. Manchmal fahren wir nämlich irgendwohin in die Nähe und gucken, was die kleinen Kicker schon alles können. Das macht vielleicht Spaß. Da bin ich dann der größte Spaßvogel weit und breit, kann ich euch sagen. Eigentlich schade, dass ich als Ara das mit dem Pfeifen nicht hinbekomme. Das wäre ein Vergnügen, wenn ich am Spielfeldrand den Schiri nachmachte...So, jetzt muss ich mich aber in Schale werfen, meine Fanfreunde warten schon...Die Werder Freunde Erfurt schauen gemeinsam in ihrer neuen Fan-Etage im Erfurter Gasthaus Amplonius in der Michaelisstraße 40 alle Bundesligaspiele von Werder Bremen. Wer mitgucken möchte, ist jederzeit herzlich willkommen.• Die „Werder Freunde Erfurt“ gibt es seit dem 15. Januar 2010, sie sind kein eingetragener Verein, haben aber eine Satzung, Geschäftsordnung und Ethikkodex.• Erster Besuch eines Auswärtsspiels vom SV Werder Bremen 1899 e.V. am 16. Januar 2010• Derzeit hat der Club 45 Mitglieder, weitere sind jederzeit herzlich willkommen.• Die Erfurter sind Fanclub Nummer 718 weltweit• Sommer 2012: Vorstellung des Fanclub-Maskottchens Daisy• Juni 2013 Teilnahme am Werder-Fanclub-Turnier in Wiehe• Juli 2014 Aufnahme des neuen Ehrenmitglieds: Max Lorenz• Juni 2016 Organisation und Teilnahme am Fußball-Freizeitmannschaftsturnier „1. Kavaliers Cup Erfurt“• Juli 2016 Wolfgang Benkert wird Mitglied im Fanclub• Wiederkehrend: gemeinsamer Besuch von Heim- und Auswärtsspielen, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Besuche von Karnevalssitzungen, monatliche Vorstands-sitzung, Kontakte zu anderen Fanclubs