Stasi-Akte spezial "Der Erfurter Flughafen im Visier der Stasi"

In unserer Vortragsreihezeigt ein Archivar an Hand der Akten Machenschaften der Stasi auf dem Erfurter Flughafen auf.Eingegangen wird speziell auf die Überwachungsmaßnahmen am Erfurter Flughafen. In den Stasi-Akten befinden sich Unterlagen zu den Liegenschaften des MfS direkt auf dem Flughafengelände. Welche Vorfälle gab es im Luftverkehr? Wo landete der US-Helikopter? Welche Grenzverletzungen wurden dokumentiert? Wichtig war die Ein- und Ausreisekontrolle in der DDR, besonderes Augenmerk fiel auf politische Persönlichkeiten, dies zeigen wir am Beispiel von Franz Josef Strauß.Im Anschluss an den Vortrag folgt eine Archivführung. Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.