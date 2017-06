Stasi-Akte spezial mit dem Vortrag "Das MfS im Lutherjahr 1983"

Die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zurmit dem Vortragsthemaein.Anlässlich des 500. Geburtstages Martin Luthers feierte die DDR 1983 ein großes Lutherjahr. Dafür veranstaltete die evangelische Kirche mehrere Kirchentage im ganzen Land. Doch auch die SED-Führung organisierte ein staatliches Gedenken an Martin Luther. Dafür wurde Luther extra in das marxistisch-leninistische Weltbild der Regierung integriert.Wurde der Reformator bis zum Lutherjahr in der DDR als „Fürstendiener“ negativ bewertet, wandelte sich das staatliche Lutherbild im Vorfeld der Feierlichkeiten.In unserer Vortragsreihe „Stasi-Akte spezial“ zeigt ein Archivar an Hand der Akten den 180 Grad-Wandel des staatlichen Lutherbildes auf sowie dessen Integration in die sozialistische Ideologie.Außerdem werden auch die staatlichen und evangelischen Festlichkeiten im Lutherjahr beleuchtet. Dabei wird auch auf die ideologische Kontrolle der Kirche durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) eingegangen.Im Anschluss an den Vortrag folgt eine. Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.In unseremkann die Ausstellung "Sicherungsbereich DDR" besichtigt werden. Zusätzlich zeigen wir Werke des Thüringer Malers Werner Schubert-Deister unter dem Motto "Künstler im Visier der Stasi".