Wissde au das noch? Neue Erfurt-Geschichten von Torsten Laudien

Getränkestützpunkt & Timurhilfe

Das Buch:

„Es ist noch längst nicht alles gesagt.“ Torsten Laudiens Fazit steht. Und das, nachdem er schon eine Menge erzählt hatte, vor drei Jahren in seinem Buch. Darin geht es um Erinnerungen und Episoden aus DDR-Zeiten. Ähnliche Bücher aus anderen Regionen heißen „Weißt du noch?“, die Laudiensche Erfurt-Variante kommt als „Wissde noch?“ schon im Titel in Ärfordscher Mundart daher.Die Resonanz ist überwältigend, Lesungen werden jedes Mal auch zum Austauschort von Erinnerungen. „Es gab da wirklich ganz viel Rückkopplung“, zeigt sich Autor Laudien noch immer überrascht über die durch das Büchlein entfachte Erzähllaune. „Du machst doch noch ein zweites Buch?!“, wollte fast jeder wissen, auf eine Fortsetzung hoffend. Selbst die Neu-Erfurter sind neugierig geworden auf früher, genau wie die Jungen, die mehr wissen wollen.Er hadert ein ein wenig mit sich. Der Job lässt ihm nicht viel Zeit, so manche Buch-Fortsetzung reicht nicht an den Vorgänger heran, das kennt man. Aber es gibt doch noch so viel zu erzählen... Also los.Mit „Wissde au das noch?“ stellt Torsten Laudien nun Teil zwei seiner Erfurter Geschichten aus den Zeiten vor der Wende vor. Er hat sich wieder umgehört, mit anderen geplaudert und sich auch selbst erinnert. Da gibt es typische Erfurter Originale – „Da ist so manche echte Milieustudie dabei“ – und allerlei Begebenheiten wie etwa die mit den harmlosen Straßenbanden-Jungs bis hin zur Alarmanlage gegen Kaninchenklau. Dann wieder wirft Torsten Laudien einen schmunzelnden Blick in die Zeit von Altstoffsammlungen und Timurhilfe und typischer Feierkultur, erklärt fast vergessene Begriffe wie Getränkestützpunkt oder Komplexannahmestelle.„Ganz viel davon könnte in jedem Thüringer oder ostdeutschen Ort genau so vorgekommen sein“, sagt er lächelnd und schüttelt heute amüsiert den Kopf über allerlei Merkwürdigkeiten, die damals normal waren, zum Alltag gehörten. Mit Ostalgie, möchte er betont wissen, habe das eher nichts zu tun. Es sind einfach Erinnerungen, die er aufgeschrieben hat, regional bezogen natürlich. Dafür verwendet er auch Begriffe, die es nur hierzulandegibt. Es wäre doch schade, geriete die Mundart in Vergessenheit.Genau wie andere Dinge. Manchmal tut ein Blick zurück besonders gut. Dann, wenn es darum geht, sich auf Werte zu besinnen. Darauf zum Beispiel, wie es war, nicht viel zu besitzen und sich alles erkämpfen zu müssen. Oder darauf, dass Kinder anders erzogen wurden. Dass sie lernten, Respekt zu haben, andere Menschen zu achten.Ist nun alles erzählt? „Es gibt immer noch so viele Geschichten“, weiß Torsten Laudien auch nach seinem zweiten Buch. Ist ein drittes in Aussicht? „Nein“, sagt er entschieden. „Obwohl, mal schauen, wie das in ein, zwei Jahren so aussieht...“• „Torsten Laudien „Wissde au das noch?“ – Noch mehr Geschichten und Episoden aus Erfurt zu DDR-Zeiten, Herkules-Verlag.• Anfragen zu Lesungen: www.herkules-verlag.de • In dem Verlag erschienen unter dem Titel „Weißt du noch?“ weitere Bücher mit Geschichten aus dem DDR-Alltag der Thüringer Städte Arnstadt, Eisenach, Gera und Mühlhausen.