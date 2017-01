Worte zum Sonntag: "Auf rasanter Lebenfahrt und Jesus voran"

Ein älteres Ehepaar sitzt beim Frühstück. Sie hat Brote ausgepackt, er ­schneidet Äpfel. Das erinnert an die gute alte Zeit der ­Dampfeisenbahn. Personenzüge ruckelten verhalten durch das Land. Heute sind die Feuerrösser nur noch bei ­Traditions­fahrten auf den Schienen.Die Welt ist anders geworden und schneller. Der Zug zischt durch einen Tunnel. Lichtblitzen gleich flitzen die Lampen vorbei. Ein beklemmender Gedanke: Wenn es jetzt kracht, ist ­alles aus! Wie wird das sein? Plötzlich kommen Fragen hoch: Wer wird die Lampe in der Küche reparieren? Was wird aus der Arbeit auf meinem Schreibtisch?Unser Leben jagt im Eilzug-Tempo dahin. Immer und überall fehlt die Zeit, manchmal auch zum Nachdenken über Leben und Sterben. Dennoch: Jesus gibt uns einen praktischen Hinweis: "Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?" (Matthäus 6,27).Der ICE jagt nach der Tunnelfahrt ins Licht. Die Sonne scheint. Vermutlich bremst ein Vorsignal den Zug. Er wird langsamer "Jesus geh’ voran auf der Lebensbahn", heißt es in einem Kirchenlied. Eine entscheidende Bitte in einer rasanten Welt.