Worte zum Sonntag: "Besuch"

"Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." (Lukas 21,25-28).Lassen wir uns von zu viel Trubel nicht die Freude vermiesen und den Blick für das Wesentliche vernebeln. Nehmen wir uns jetzt Zeit zum Leben und zum Glauben. Jesus kommt wieder - sind Sie bereit?Gesegnete ZeitEgmond Prill