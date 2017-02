Worte zum Sonntag: "Das Abendland"

So wurde es selbstverständlich: Europa ist das Abendland. Die christliche Botschaft kam aus dem Orient, "ex oriente lux" - aus dem Osten kommt das Licht. Spannend beschreibt die Bibel, wie im ersten Jahrhundert der Glaube nach Europa kam. Der Apostel Paulus war im Gebiet der heutigen Türkei unterwegs, da kommt der geheimnisvolle Ruf: "Komm herüber und hilf uns!" Und ausgerechnet eine Frau namens Lydia wird als erste diesen Glauben an Jesus annehmen. Ein Zeichen dafür, wie das Christentum revolutionär gesellschaftliche Grenzen übersprang.Männer und Frauen, Arme und Reiche, Sklaven und Herren versammelten sich in den Gemeinden. Paulus reist bis Athen und spricht auf dem Markt: "Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechtes." (Apostelgeschichte 17,28).Auf anderen Wegen waren Jesus-Gläubige bis Rom gekommen. Von dort aus lief die Botschaft vom auferstandenen Christus nach Augsburg, Köln und Mainz. Und von Europa aus sprang der christliche Glauben über Ozeane, Gebirge und Länder­grenzen.