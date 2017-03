Worte zum Sonntag: "Der Winter im Schlussverkauf"

Wird dieser Winter in Erinnerung bleiben? In Gesprächen gibt es oft den verklärten Rückblick auf vergangene Zeiten: auf Winter, die „noch Winter waren“. Aber es gab auch früher grüne Weihnachten und weiße Ostern. Es bleibt die nüchterne Erkenntnis: Die Natur geht ihren Gang. Nur bedingt können wir Menschen am Wetter basteln. Politiker beschwören eine Erderwärmung. Manche Forscher kündigen eine neue Eiszeit an. Wir werden sehen.Gewiss, verantwortlich mit Gottes Schöpfung umzugehen, bleibt für uns alle eine Aufgabe. Und zugleich bleibt das Vertrauen auf Gottes Güte im Wandel der Zeiten und Jahreszeiten. Das zeigt uns der Regenbogen. „Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist“ (1. Mose 9, 16). Freuen wir uns jetzt schon auf das Grün nach dem Weiß, auf Blumen und Blüten.